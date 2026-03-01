La Policía Local de Sant Josep realiza 11 actuaciones por violencia de género en solo dos meses

La Policía Local de Sant Josep ha realizado un total de 1.528 intervenciones durante los dos primeros meses de 2026, según el balance difundido por el cuerpo en sus redes sociales. El resumen detalla los principales ámbitos en los que se ha concentrado el servicio, con especial peso de las actuaciones vinculadas al tráfico, las incidencias por viento y mantenimiento y la seguridad ciudadana.

El balance incluye también 48 incidencias en el apartado de ilícitos penales, entre las que se contabilizan 11 relacionadas con violencia de género y 8 por allanamientos o usurpaciones.

El apartado con más registros corresponde a tráfico y seguridad vial, con 440 incidencias. Dentro de este bloque destacan las 116 actuaciones por vehículos mal estacionados, además de 22 avisos por señalización deficiente. La Policía Local también informa de 21 controles de VMP (vehículos de movilidad personal), 20 siniestros viales con daños materiales y 14 controles de alcohol y drogas. El cuerpo subraya que la prevención y la responsabilidad al volante “evitan grandes problemas”.

En segundo lugar figuran las averías y mantenimiento, con 229 incidencias, muchas de ellas asociadas a episodios meteorológicos. De hecho, 136 intervenciones estuvieron relacionadas con la caída de árboles, un tipo de servicio que suele requerir la retirada de obstáculos y la adopción de medidas para garantizar la seguridad en la vía pública.

La seguridad ciudadana suma 213 incidencias, con un peso notable de las actuaciones preventivas. La Policía Local señala 85 controles preventivos orientados a evitar robos en inmuebles y 18 intervenciones por personas en actitud sospechosa, apelando a la colaboración vecinal para avisar ante cualquier situación fuera de lo habitual.

Otro bloque relevante es el de animales y relacionados, con 147 incidencias. En este apartado constan 45 actuaciones para la localización de animales, y el cuerpo recuerda la importancia de la identificación de las mascotas para facilitar su recuperación.

La Policía Local agradece la implicación ciudadana y recalca que, detrás de cada intervención, hay tareas de prevención y servicio público: “La seguridad y el civismo se construyen entre todos”.