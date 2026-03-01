‘Broken open’: La magia pictórica que nace del paisaje cotidiano de Ibiza

La directora del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), Elena Ruiz Sastre, descubrió la obra de William Mackinnon (Melbourne, Australia, 1978) en 2019, cuando visitó su muestra ‘Phoenix’ en la galería Art Projects Ibiza, ya desaparecida. Le fascinó de tal manera su trabajo, por entonces más vinculado al imaginario y los paisajes australianos, que empezó a seguir de cerca su trayectoria con vistas a invitarle a exhibir sus creaciones en el MACE. Ese momento tan anhelado ha llegado ahora con la inauguración de ‘Broken open’ en el marco de la octava edición de MACE Focus.

Ruiz , que ha ejercido de comisaria, se ha encargado de la selección de los dieciséis cuadros, creados entre 2022 y 2025, que cuelgan de las paredes de la Sala de Armas del museo. Algunas de las obras proceden de la Colección SOLO, en Madrid, y de la galería Gathering Ibiza, fundada en Sant Miquel por Alex Flick. A ambas entidades les agradece su colaboración la directora del MACE durante el acto inaugural, al que asisten decenas de personas, entre ellas artistas locales como Gilbert Herreyns, Aphon Hengcharoen, Patricia Boned y Matilde Hernández, y personajes reconocidos del mundo de la cultura como Neus Riera Balanzat o Antonio Isasi-Isasmendi Jr.

El público contempla las obras del artista australiano. / Vicent Marí

El evento comienza con unas breves palabras de Carmen Domínguez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza y presidenta del Patronato del museo, que invita a todo el mundo a visitar la exposición del VIII MACE Focus, abierta hasta el próximo 31 de mayo. Luego interviene Elena Ruiz, que minutos antes ha adelantado el nombre del artista internacional que protagonizará la siguiente muestra, Stefan Brüggemann. La comisaria habla de ‘Broken open’ y de Mackinnon y, de paso, hace mención a su contexto y a sus influencias, «la pintura de paisaje».

Paisajes de Ibiza

En esta muestra del pintor australiano, que vive y trabaja entre Melbourne e Ibiza, donde se instaló hace diez años, la isla está muy presente: sus almendros en flor, sus naranjos, sus limoneros, sus bosques de pinos, sus casas payesas y sus carreteras. «Todo lo que hay aquí es Ibiza, aunque la forma de representarla difiere bastante de la manera costumbrista», señala la comisaria, que vincula el arte del australiano con «el expresionismo alemán e, incluso, el impresionismo francés». Y es que el paisaje que Mackinnon retrata en sus lienzos va más allá de lo que se percibe a simple vista para evocar reflexiones y emociones, las que llevaron al pintor a crear y las que el espectador siente al enfrentarse a sus cuadros como a un espejo.

En opinión de la directora del MACE, ‘Broken open’ es «un autorretrato íntimo» del creador australiano «en un momento muy concreto de su vida», de crisis, con el que cualquiera puede sentirse reflejado. Porque todos podemos conectar con ese sentimiento de soledad y búsqueda que destilan las obras de Mackinnon, llenas de realidad cotidiana.

Las carreteras y vías secundarias, que conducen a casa o más bien anuncian un viaje hacia el interior del artista, son un elemento recurrente en los trabajos expuestos en la Sala de Armas. Junto a ellas, señales de tráfico y de obras, socavones y postes con ramos que anuncian que allí tuvo lugar un accidente mortal. Todos esos ingredientes parecen hablar del transcurrir de la existencia, llena de imprevistos y baches, a veces profundos, de un artista que vive en continuo tránsito entre su tierra natal y Ibiza, anhelando llegar al hogar. Un ejemplo claro lo menciona Ruiz en el texto que ha escrito para la muestra, haciendo referencia a los cuadros de ‘Snakes and ladders’ incluidos en ‘Broken open’. Esta serie, explica, alude a un «juego de mesa» y realmente es «una metáfora de la vida» que contiene «los temores, las expectativas y los elementos azarosos de esta».

Mackinnon conversa con dos visitantes. / Vicent Marí

Las piscinas también forman parte del particular lenguaje expresivo del pintor australiano, que abarca, además, los paisajes nocturnos y crepusculares, los árboles y hasta una cancha de tenis. El agua, en este caso del mar, la retrata Mackinnon como parte del escenario de dos cuadros, ‘The silent scream’ y ‘The accident ended up being the unseen door’. Allí el protagonismo se lo lleva un surfista que porta una tabla rota y luce en la frente la herida de una caída. En ambos casos, hay un individuo que se enfrenta a un estado de crisis, una metáfora de las propias vivencias del artista australiano, que recientemente vivió tres años muy difíciles.

Mackinnon, recién llegado de Australia, es breve en su intervención, escudándose en su carácter introvertido. «Para mí pintar es un proceso misterioso, me gusta dejarme llevar por la obra», explica antes de agradecer a Elena Ruiz la oportunidad que le ha brindado de exponer en el MACE. Antes de concluir, se ofrece amablemente a atender cualquier pregunta de los visitantes, aunque advierte con una sonrisa pícara que «no se fíen necesariamente» de sus respuestas.