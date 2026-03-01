Sucesos
Aparece un cadáver en una playa de Formentera
Es muy posible que se trate de un migrante que intentaba alcanzar las costas españolas
Un cadáver ha aparecido esta mañana en las costas de Formentera, según explican testigos presenciales y han confirmado fuentes oficiales. De momento, se desconoce la identidad del cuerpo, pero todo parece indicar que se podría tratarse de un hombre, un migrante, que falleció intentando alcanzar la costa pitiusa. En los últimos días, aprovechando el buen tiempo y tras unas semanas de borrascas encadenadas que impedían hacerse a la mar, han llegado a Ibiza y Formentera numerosos migrantes en pateras.
Quienes paseaban la mañana de este domingo por la costa de Formentera, en la zona comprendida entre Cala en Baster y es Carnatge, en la costa este de la isla, se han encontrado con el cuerpo. En un primer momento, desde la distancia pensaban que era una bolsa o algún residuo. No ha sido hasta que se han acercado que se han percatado de que se trataba de un fallecido. Según explican, es un hombre.
No es la primera vez que hasta las costas de Ibiza y Formentera llegan cuerpos de migrantes que no logran sobrevivir a la travesía desde el norte de África. De hecho, en el cementerio de Sant Francesc hay una zona dedicada a las personas que perdieron la vida tratando de llegar a España y cuyos cadáveres arrastró el mar hasta la isla.
