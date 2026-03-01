Alarma por una manada de podencos abandonados en una cala de Ibiza: "Ya son entre 40 y 50 perros"

La situación de los podencos abandonados en el municipio de Sant Josep ha alcanzado “un punto crítico”, según denuncian voluntarios locales y la asociación Danos una Oportunidad (DUO-Ibiza). Lo que comenzó a principios de 2023 con una docena de perros en la zona de Cala Tarida se ha transformado, aseguran, en una manada de entre 40 y 50 ejemplares, con al menos tres hembras lactantes.

De acuerdo con el relato de los colectivos implicados, desde enero de 2023 han trasladado al Ayuntamiento la necesidad de una intervención “estructural”, basada en la captura ética, la esterilización para el control poblacional y la búsqueda de alternativas de acogida. Entre las propuestas planteadas figuran la habilitación de un terreno específico para su control y cuidado, así como la colaboración con entidades y donaciones privadas. Sin embargo, sostienen que la respuesta municipal ha sido “sistemáticamente negativa” durante más de tres años.

Mientras el problema crecía, voluntarios y protectoras afirman haber asumido tareas que consideran propias de la administración: captura de camadas, atención veterinaria, alimentación diaria y gestión de adopciones. Según los datos aportados, han invertido más de 9.000 euros de recursos propios y han logrado rescatar y reubicar al menos a 68 perros sin apoyo institucional.

Los denunciantes subrayan que no se trata de animales “asilvestrados” de origen desconocido, sino, presuntamente, de perros utilizados en la actividad cinegética que fueron desechados o perdidos y que, ante la falta de recogida y control, se reprodujeron.

Captura masiva y traslado a Mallorca

Tras años sin una solución estable, los voluntarios señalan que el Ayuntamiento plantea ahora contratar a una empresa externa para capturar a todos los animales y trasladarlos por barco al refugio Natura Parc, en Mallorca. Desde el ámbito de la protección animal, esta propuesta despierta inquietud por la falta de información pública sobre el procedimiento y por el precedente, según el cual una pareja de podencos recogidos y albergados en ese centro “desaparecieron” posteriormente. En ese caso, siempre según la versión trasladada por los voluntarios, Natura Parc indicó que los animales “se escaparon”, y la concejala Felicia Bocú habría restado importancia al episodio al señalar que “eso pasa a veces”.

Los colectivos que siguen el caso cuestionan si existe un protocolo público de trazabilidad individual para cada perro capturado: identificación, esterilización, registro y seguimiento posterior, además de la publicidad de las adopciones. “¿Qué garantías reales existen de que no se repita la pérdida de control ya ocurrida?”, se preguntan.

Advertencias de sanciones

Paralelamente, las personas que alimentan a los animales han recibido, según relatan, advertencias de posibles sanciones que podrían alcanzar los 10.000 euros. Incluso afirman que una persona fue seguida y amenazada verbalmente con una multa.

Los voluntarios consideran “especialmente preocupante” que, en ausencia de una política eficaz de recogida y control, se intimide a ciudadanos que, aseguran, tratan de evitar que los animales mueran de hambre. “Ningún animal debe ser condenado a la inanición como mecanismo de control poblacional”, sostienen.

A día de hoy, el futuro de estos podencos sigue siendo incierto, según DUO-Ibiza y los voluntarios. En su valoración, la solución planteada estaría más orientada a “retirar el problema del territorio” antes de la temporada turística que a resolverlo de forma estructural. Por ello, anuncian que vigilarán estrechamente el procedimiento de captura y traslado y exigirán transparencia documental de todo el proceso: identificación individual, esterilización, publicación de adopciones y garantías de bienestar animal.

“Los animales son víctimas de un sistema que primero los utiliza y luego los abandona”, concluyen, reclamando que la administración actúe con “rigor, transparencia y respeto” hacia los animales y hacia la ciudadanía.