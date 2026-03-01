OFERTA FLASH
El álbum
10 artesanos ibicencos exponen en Palma en el Día de Balears
El presidente del Consell, Vicent Marí, visitó ayer a los artesanos de Ibiza que exponen en el Mercat de les Illes que se celebra en el centro de Palma con motivo del Día de Balears. Hasta el 2 de marzo exponen allí 10 artesanos ibicencos.
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
- Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
OncoloMeeting: la app que conecta a pacientes, supervivientes y acompañantes para darse soporte y entendimiento
Contenido patrocinado - APAAC Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer