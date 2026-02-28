'Tour' por el Parador de Ibiza: Un hotel de lujo en el que pasado y presente conviven en armonía

Hay ganas y curiosidad entre los periodistas de Ibiza por comprobar en vivo y en directo el resultado de las obras de rehabilitación integral que se han llevado a cabo en el conjunto histórico del Castillo y la Almudaina de Dalt Vila para convertirlo en Parador, el primero de Balears y el número 99 de la red estatal de alojamientos. El tour organizado para los medios de comunicación, que coincide con otro dirigido a propietarios y directores de hoteles de la isla, arranca en la planta -2, en la entrada del parking, que ya permite hacerse una idea de cómo se han cuidado al máximo todos los detalles en el establecimiento, inaugurado el pasado 23 de febrero. «El aparcamiento cuenta con 40 plazas repartidas s en dos plantas, las -3 y la -4, y no tiene rampas sino ascensores de carga para coches», explica el encargado de experiencia de cliente, José Luis Alonso, antes de que el director del Parador de Ibiza-Dalt Vila, Pau Arbona, dé la bienvenida a los visitantes.

Para subir a la planta 0 hay que atravesar un gran corredor abovedado, revestido de lo que parece baldosa cerámica, que protege la muralla histórica y funciona como antesala conceptual a un alojamiento distribuido en cinco edificios donde lo contemporáneo convive en perfecta armonía con restos arqueológicos fenicios, romanos, bizantinos, medievales y renacentistas. Solo hay que echar un vistazo al lobby de espera y a la recepción, en la torre del Homenaje, para comprobarlo. Se ha optado por el suelo acristalado en algunas zonas para poder admirar los hallazgos arqueológicos encontrados durante las obras.

El corredor abovedado. / J.A. Riera

La decoración y el mobiliario es sobrio, a la par que elegante. Se ha recurrido a materiales como la madera, los revestimientos en tonos tierra y también al blanco. La idea es que todo quede perfectamente integrado con la piedra y los muros históricos del complejo, que contará con un centro de interpretación abierto al público.

El encargado de la visita guiada muestra «una zona porticada» y luego explica que «la Casa del Gobernador se ha restaurado y recuperado al completo» y que detrás del mostrador de recepción, se puede ver «un tramo de la muralla de época musulmana».

Habitaciones y zona ‘wellness’

El tour incluye la visita a dos de las 66 habitaciones del establecimiento, la 102 y la 201, dos junior suites con camas de matrimonio, baños en mármol blanco e increíbles vistas a es Freus y la zona portuaria de es Botafoc. De la 201 llama la atención, sobre todo, la gran terraza, desde la que se avista el campanario de la catedral.

En el patio de armas, cubierto con una arquitectura textil ligera y con varias zonas para sentarse y tomar algo al aire libre, se pueden contemplar «restos fenicios del siglo VII a.C», entre ellos una cisterna y un par de muros.

La ruta continúa en el salón de lectura ubicado en el polvorín, donde se han conservado parte de los elementos de piedra que se empleaban para fabricar la pólvora. A continuación, el guía conduce a los periodistas al restaurante Sa Almudaina y al salón Sa Talaia, donde se servirán los desayunos. La piscina exterior, no muy grande y con solárium, está conectada con la zona wellness, que incluye otra piscina interior, varios jacuzzis y sauna y en la que se pueden admirar parte de la muralla y una torre musulmana.

El tour concluye en la terraza- mirador de la torre del Homenaje, que ofrece una bonita panorámica del mar y el baluarte de Sant Jordi. Antes de terminar, el director del Parador recuerda que el 7 y el 8 de marzo habrá jornadas de puertas abiertas de 10 a 14 horas y que todo el que lo desee podrá visitar las instalaciones sin cita previa accediendo desde la plaza de la catedral.