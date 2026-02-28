Sarah Terbaoui, especialista en extranjería e inmigración, en Ibiza: "La regularización de migrantes no es un premio"

La técnica en extranjería e inmigración, Sarah Terbaoui, profesional del derecho internacional de origen marroquí, está muy comprometida con los derechos humanos y la migración. Ofreció este viernes por la tarde una charla informativa sobre la inminente regularización extraordinaria de migrantes en la Plataforma Sociosanitaria. Unas horas antes, atiende a Diario de Ibiza.

¿Qué es lo principal que destaca en sus charlas?

Hacemos un enfoque de atención al ciudadano en el que podemos ofrecer asesoría y ayuda integral a la hora de la presentación y resolución favorable de los expedientes de extranjería. ¿Qué es lo que pasa? Que como aún no tenemos el BOE, simplemente son meros borradores. Según me informaron ayer [por el jueves], se va a publicar el último día de marzo para hacerse efectivo el 1 de abril y que el propio 1 de abril, se comiencen a presentar los expedientes. En este caso, ni Vox ni el PP podrán recurrir a este formato del BOE definitivo. En las charlas no podemos, evidentemente, meter la pata diciendo cosas que aún son inciertas, porque no tenemos las instrucciones definitivas, ni certeza de lo que va a pasar hasta que esté el BOE.

¿Qué dudas le suelen plantear los migrantes?

Las dudas principales van en torno a la documentación: cuál es la que tengo que aportar, etc. Hay un listado de documentación básica, como pasaportes vigentes que tengan una validez mínima de seis meses, un certificado de no tener antecedentes penales en el país de origen... No hace falta tramitar los antecedentes penales y policiales de España, dado que las propias oficinas de extranjería se van a ocupar de hacer esa diligencia. Lo siguiente, imprescindible, sería tener pruebas que demuestren la permanencia en territorio español de cinco meses antes de la presentación del expediente, estar empadronados en algún lugar... Se ha rumoreado que el padrón no es importante. El padrón siempre es importante. Lo primero que tiene que hacer un extranjero cuando llega a territorio español, con la intención de quedarse, es empadronarse. Al fin y al cabo es donde le va a ubicar cualquier tipo de organismo, principalmente la Policía. Es imprescindible el padrón y cualquier prueba válida en derecho. ¿A qué me refiero con esto? Pruebas que sean fehacientes: certificados de haber ido al médico, documentación de envío de dinero, que son documentos que en verdad no se pueden manipular. Porque, por ejemplo, mucha gente dice "coger un Uber", pero un Uber lo puedo coger yo y va otra persona en él. En cambio, quien va al médico es el paciente y no otra persona. Hay que puntualizar bien que la documentación tiene que ser válida en derecho. Otra documentación que pudiéramos aportar para que la resolución fuera favorable es un informe de vulnerabilidad. En el caso de Ibiza, no a nivel nacional, el ayuntamiento está a disposición para emitir tanto los certificados de empadronamiento como los certificados de vulnerabilidad. Ser vulnerable es no tener documentación, no me refiero a que no tenga medios económicos, si un extranjero no tiene documentación es vulnerable. El haber entrado en el territorio español antes del 31 de diciembre es primordial.

¿Qué miedos le suelen transmitir los migrantes a la hora de regularizarse?

El principal miedo es acudir a empadronarse y que les digan que no tienen la documentación en regla. Otro miedo es que la regularización masiva no acabe pasando, pero, tenemos experiencias de gobiernos anteriores que sí ha sido cierto. Yo soy extranjera inmigrante y mis padres se regularizaron con la regularización masiva del 1996. Claro que podría ser que al final no saliera adelante la regulación, pero a nivel legal está prácticamente tramitado, o sea, tiene que ocurrir. Otro miedo que puedan tener los extranjeros inmigrantes es que no cumplan los requisitos y que hagan sus mañas, como se ha visto que están haciendo. De repente se "van perdiendo pasaportes". Las comisarías están devoradas con denuncias de pasaportes. Vamos a intentar hacer las cosas de una forma correcta y legal, sin trampas.

¿A qué se refiere con esto último?

Yo he tenido casos en la oficina, se ha divulgado incluso en las oficinas de comisaría de policía, en los que han tenido una avalancha de denuncias de pasaportes, diciendo "yo perdí el pasaporte justamente el 25 de diciembre". Claro, el extranjero es inteligente o cree ser inteligente, pensando "si digo que perdí el pasaporte el 25 de diciembre, entro en la premisa de haber estado en territorio español antes del 31 de diciembre", y en verdad vino el 5 de enero, por ejemplo. Pero ahora hay un control electrónico monumental que va un paso por delante de esto.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los extranjeros a la hora de regularizarse?

La primera dificultad es no tener la documentación apropiada, por eso tenemos que estar muy pendientes del BOE para saber qué documentación es la que nos van a exigir. Por experiencias anteriores y por intuición jurídica, los documentos básicos serán los que he mencionado anteriormente, los válidos en derecho. Y válidos en derecho son cuatro documentos, no me vale, como he comentado, un contrato de alquiler porque pudiera no ser del todo válido.

¿Cree que esta regularización masiva disminuiría los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes en su día a día?

Evidentemente. Hay que tener en cuenta que, al final, un inmigrante, la principal misión que tiene cuando llega al territorio español o a cualquier otro país es una mejora de vida. Una mejora de vida implica tener un buen puesto de trabajo, o al menos un puesto de trabajo digno. ¿Qué ocurre? Cuando se regularizan y comienzan a cotizar esto es bueno tanto para el extranjero como para la propia empresa, porque no se enfrentan a multas. Y tampoco se tienen que enfrentar a las posibles expulsiones que se realizan cuando a un extranjero lo encuentran sin documentación paseando por la calle. Aquí hemos visto casos, pero no suele pasar mucho, aunque si estás sin documentación, pasados dos o tres meses de turista, estás infringiendo una normativa. España es mucho más benévola que Estados Unidos, por ejemplo.

¿Qué opina de la actual Ley de Extranjería de Estados Unidos?

Que es un desastre. No podría puntualizar mucho en ese adjetivo más que, estas expulsiones que están haciendo a las personas que se encuentran en situación irregular, en caliente, la verdad que es catastrófico. Estamos teniendo ahora mismo una gran afluencia de personas que vienen de Estados Unidos a España porque la inestabilidad es monumental, en términos de trámites de extranjería, que el partido político actualmente gobernante así decidió. Tampoco puedo comentar mucho porque no conozco tanto de los procedimientos en territorio estadounidense, pero sí que sé que no es del todo, digamos, "apropiado" a la hora de hablar de vidas humanas.

¿Qué cree que pasaría si toda esta gente que va a regularizarse tuviera que irse de España finalmente?

Va a ser mucho más complicado a la hora de regresar, porque es bastante complejo que se concedan visados.

¿Qué cree que supondría para la economía española la regularización masiva de migrantes?

La economía se va a disparar. No tenemos grandes cotizaciones a la Seguridad Social, por lo cual esto es un beneficio monumental para el Gobierno español.

¿Qué argumentos le suele transmitir a los que se oponen a la regularización?

Hay que ajustarse a la ley. Entonces, no puede ser que un empresario no quiera que se regularice a un migrante que tiene trabajando porque va a tener que pagar impuestos y pagar la Seguridad Social. Es ilógico. Además, suelo explicar que no es un premio, sino una herramienta jurídica y social para ordenar situaciones en las que ya existen, en cierto modo. Las personas en situación irregular ya están aquí, ya trabajan, muchas veces en una economía sumergida y ya forman parte de ese tejido social. ¿Esta regulación qué significa? Pues que cotice y contribuya al sistema, que tengan derechos, pero también obligaciones, que salgan de la precariedad y de la explotación laboral y que el Estado tenga control administrativo real sobre esta situación.

¿Qué suele contestar cuando le transmiten preocupación por la "gran cantidad" de migrantes que se regularizarán?

Desde el punto de vista jurídico, sabemos que España ya ha aplicado procesos similares en el pasado. Meramente, yo puedo hablar de mi situación personal. En el 2005, Zapatero permitió crear cientos de miles de contratos y aumentar el sustento social, por lo cual es una ventaja descomunal. Hay que recordar que España es un país envejecido, el sistema de pensiones necesita contribuidores y la integración ordena reducir la expulsión y la conflictividad social. Es por eso que también parte de los documentos exigidos son esos certificados de no padecer antecedentes penales y policiales. Regularizar, en este caso, es una decisión de política pública que busca equilibrio sobre la jurídica, sostenibilidad económica y, por supuesto, cohesión social.