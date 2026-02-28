El tarifazo descomunal de la principal compañía se seguros de salud de Ibiza: los nuevos precios

El seguro Adeslas Plena Plus Ibiza costará 152 euros para los clientes de hasta 24 años, por los 62 euros de la zona 1 y los 69 euros de la zona 6; 174 euros para los clientes de entre 25 y 44 años, por los 72 euros de la zona 1 y los 79 euros de la zona 6; o 231 euros para los clientes de entre 45 y 54 años, por los 92 euros de la zona 1 y los 105 euros de la zona 6. En todas las franjas de edad, el incremento porcentual es del 120% respecto a la zona 6, que antes englobaba a Ibiza, de acuerdo al nuevo sistema que entrará en vigor el 1 de marzo.

Todas estas tarifas corresponden a la contratación de seguros por parte de nuevos clientes. En cuanto a las renovaciones de las pólizas de clientes que ya formaban parte de la compañía, también se esperan "subidas importantes", según las fuentes consultadas, aunque no de la magnitud de las nuevas altas. Además, Adeslas también planea suspender en Ibiza todas las campañas de captación de clientes que sí seguirán funcionando en el resto del país. "Por sentido común, el resto de compañías van a ir detrás", advierten las mismas fuentes del sector en Ibiza.

Las nuevas tarifas completas de los seguros de salud de SegurCaixa Adeslas serán las siguientes: para Adelas Go Ibiza, 70,5 euros (0-54 años), 124,5 euros (55-69 años) y 163,5 euros (+70 años); para Adeslas Plena Vital Ibiza, 85 euros (0-24 años), 108 euros (25-44 años), 133 (45-54 años), 206 (55-59 años), 254 (60-64 años), 338 (65-59 años) y 364 euros (+70 años); y para Adeslas Plena Plus Ibiza, 152 euros (0-24 años), 174 euros (25-44 años), 231 euros (45-54 años), 367,5 euros (55-59 euros), 455,5 (60-65 años), 640 euros (65-69 años) y 653,5 euros (+70 años).

Reacciones

Las reacciones de los lectores de es Diari en sus redes sociales no se han hecho esperar tras conocerse el fuerte incremento de las primas. Varios asegurados aseguran haber sufrido aumentos “descomunales”, en algunos casos superiores al 50%.

Claudia Ivette Maggiora explica que, tras diez años como clienta, su póliza se encareció más de la mitad. "Su explicación fue que mi edad ha subido. ¿Y en los años pasados no?", cuestiona. Ante esta situación, decidió darse de baja y cambiar de compañía.

En la misma línea se pronuncia Pilar Roselló Torres, quien habla de una "subida brutal de precios" y señala que en Ibiza "solo atiende Policlínica a Adeslas", lo que, a su juicio, deja a los usuarios "vendidos". Además, advierte de las dificultades para cambiar de aseguradora: "Si cambias de compañía corres el riesgo de que no te aseguren por tener antecedentes de enfermedad o traumatismo".

Otros lectores apuntan a la falta de alternativas reales. Mavi Landia considera que la situación responde a la ley de la oferta y la demanda ante las largas listas de espera del sistema público. "Saben que no hay alternativas para la salud", afirma, y plantea el boicot como única vía de presión: "Pasarse a otra compañía. Que pierdan dinero por abusar de sus clientes".

Samuel Mata, por su parte, lamenta que "aquí se puede abusar de cualquier manera y no pasa nada", mientras que Mar Marí asegura que dejó la compañía hace años por las "subidas anuales terribles", y que también canceló su seguro de hogar con la misma entidad.