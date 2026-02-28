Súper oferta: una vivienda en Ibiza con cuatro dormitorios por 390.000 euros

El portal inmobiliario Idealista tiene a la venta un piso de 107 metros cuadrados ubicado en la zona de ses Figueretes por 390.000 euros, una ganga para los precios que se manejan en la isla. El metro cuadrado sale a 3.645 euros, por debajo del precio de mercado de la zona e incluso ya de toda Ibiza. La vivienda está situada en una primera planta exterior con ascensor, en un edificio construido en 1980. Dispone de cuatro habitaciones amplias, dos baños completos, cocina independiente con lavadero y un salón luminoso con distintas posibilidades de distribución.

El inmueble se encuentra actualmente alquilado con contrato de renta antigua, sin especificar la cantidad, por lo que se comercializa como una oportunidad de inversión orientada a compradores que busquen estabilidad de ingresos a largo plazo. En el propio anuncio se especifica que la vivienda está ocupada por inquilinos. De ahí su bajo precio como gancho para adquirir esta propiedad.

El piso es de segunda mano y precisa reforma. No dispone de sistema de calefacción y el certificado energético no está indicado en la publicación. La ubicación es uno de los puntos destacados: se trata de una zona tranquila y bien comunicada, cercana a servicios, transporte público, centros educativos y áreas comerciales, además de estar próxima a dos de los principales núcleos residenciales y turísticos del municipio de Ibiza, explica la inmobiliaria que oferta la propiedad.

Imagen colgada en el portal inmobiliario por el anunciante. / idealista

¿Qué es la renta antigua?

El término renta antigua hace referencia a contratos de alquiler firmados antes del 9 de mayo de 1985, fecha en la que entró en vigor el conocido como Decreto Boyer. Estos contratos se rigen por la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y se caracterizan, principalmente, por permitir la prórroga forzosa del alquiler y por establecer rentas muy inferiores a los precios actuales del mercado.

En la práctica, esto significa que el inquilino puede permanecer en la vivienda de forma indefinida -mientras cumpla las condiciones del contrato- y pagar una mensualidad que, en muchos casos, es considerablemente más baja que la que se abonaría en la actualidad por un inmueble similar.

Cuando una vivienda con renta antigua sale a la venta, el comprador adquiere el piso con el inquilino dentro y debe respetar el contrato vigente. Por este motivo, este tipo de propiedades suelen anunciarse como oportunidades de inversión a largo plazo, aunque limitan la posibilidad de uso inmediato por parte del nuevo propietario.

Este régimen especial ha ido desapareciendo progresivamente, pero todavía existen viviendasen distintas ciudades españolas sujetas a este tipo de contratos, como la que se encuentra a la venta en ses Figueretes.