Migración
Rescatan a 32 personas de una patera cerca de las costas de Ibiza
Los migrantes de origen subsahariano se hallaban a 56 millas al sureste de la isla
Ibiza
Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 32 personas de origen subsahariano que navegaban en una patera a unas 56 millas al sureste de la isla de Ibiza.
La embarcación con migrantes fue localizada a las 17,45 horas, según los datos aportados por Delegación del Gobierno.
Desde el inicio de 2026, han arribado a las Pitiusas 24 pateras con un total de 396 migrantes a bordo. Solo en esta última semana de febrero, han llegado a Ibiza y Formentera 281 personas en pateras.
