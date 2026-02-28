Prohens pone el foco en el crecimiento poblacional como reto clave para Baleares: "Es insostenible para nuestro territorio y nuestra identidad"

La Lonja ha sido el escenario de gala de la celebración de la tradicional entrega de las Medallas de Oro del Govern y los premios Ramon Llull, los máximos galardones que otorga la Comunidad Autónoma. En su tercer discurso por el Dia de les Illes Balears, la presidenta del Govern, Marga Prohens, al igual que hiciera durante el Debate de Política General de la Comunidad, ha situado el crecimiento poblacional como uno de los grandes retos que afronta Baleares. Un aumento de población "insostenible" tanto para el territorio como para la identidad de los ciudadanos.

El día en que se conmemora la aprobación, hace 43 años, del Estatuto de Autonomía, la líder popular ha arrancado su intervención destacando los grandes cambios que ha sufrido las islas durante estas últimas cuatro décadas.

"Hemos visto como en este tiempo hemos duplicado nuestra población, un crecimiento poblacional que hemos asumido como un reto ante el cual no podemos mirar hacia otro lado, frente a un patrón de crecimiento insostenible. Insostenible para nuestro territorio, para nuestros servicios públicos y también para nuestra identidad", destaca Prohens.

"Del crecimiento a la contención"

Asimismo, la presidenta del Govern también ha querido destacar el proceso de transformación que afronta Baleares respecto a su modelo económico con el objetivo de liderar el turismo del siglo XXI. "Hemos pasado de hablar de crecimiento a hablar de contención, de sostenibilidad y de transformación; hemos pasado de hablar de volumen a hablar de valor; hemos pasado de hablar de riqueza a hablar de bienestar. Hemos pasado de exportar una manera de hacer y entender el turismo en el siglo XX a volver a liderar el nuevo turismo del siglo XXI, tal y como se nos ha reconocido en Europa con la aprobación por unanimidad, el pasado diciembre, del dictamen Por un turismo sostenible y resiliente en la Unión Europea", reivindica.

"Vivienda para los de aquí"

Otro de los aspectos donde Prohens ha puesto el foco en su discurso es en la vivienda, otro de los grandes desafíos que afronta Baleares frente a la emergencia habitacional que se vive en el archipiélago. Vivienda que, según la presidenta del Ejecutivo, tiene que destinarse a los propios residentes.

"La vivienda en nuestras islas debe ser para las personas que viven en ellas. Tanto la vivienda que, con diferentes medidas, estamos impulsando desde el Govern, como la vivienda pública —esas más de 1.000 viviendas que empezarán a construirse este año en la mayor apuesta por la vivienda pública de la historia de nuestra Comunidad Autónoma, y que se lleva a cabo gracias a las personas que pagan impuestos en estas islas— debe ser para ellos, primero para ellos", expresa la presidenta.

En este sentido, también ha reivindicado la seguridad jurídica frente a la okupación. "Aquí la propiedad privada no se cuestiona. Por eso reivindicamos la seguridad jurídica, aquella que protege a quien tiene su casa y expulsa a quien la ocupa, a quien se apropia de lo que no es suyo".

"Lengua propia"

Prohens también ha dedicado parte de su intervención a resaltar la identidad de los ciudadanos de Baleares, destacando "una lengua propia" que hay que preservar.

"Tenemos una lengua propia, la que aprendimos a hablar, charlar y bromear con nuestros padres y abuelos; palabras que no queremos que se pierdan, que no podemos olvidar, porque las palabras son el alma de un pueblo y las conservamos como un tesoro para las nuevas generaciones. Una lengua que debemos preservar siendo capaces de enamorar y seducir, evitando confrontaciones o intentos partidistas de apropiarse de ella, y que convive hoy con naturalidad con una lengua común que nos conecta con 500 millones de personas en todo el mundo", determina la presidenta del Govern.

Rechazo a la propuesta de financiación

En clave nacional, Prohens ha mostrado su rechazo a la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno Central. Una iniciativa que "castiga" a los ciudadanos de las islas.

"Como presidenta me corresponde alzar la voz contra una propuesta de financiación que nos sigue castigando, nos menosprecia y no atiende nuestra realidad. Una propuesta de sistema de financiación negociada con los de siempre y que, también como siempre, pagamos nosotros. Que ignora nuestro crecimiento poblacional, el coste de la vida, que quita peso a la insularidad y que amenaza nuestra autonomía para poder bajar impuestos. Y por ahí no pasaremos. Aquí nos encontrarán frente a ello", recalca la líder popular.

Premiados

En su alocución, Prohens realizó una loanza de todos y cada uno de los premiados, con especial énfasis en la Medalla de Oro de este año, el cantautor mallorquín Jaime Anglada. "Es cantautor, es poeta, es talento, es voz, pero sobre todo es corazón: un talento y un corazón que siempre ha puesto a disposición de las causas para las que se le ha requerido, con generosidad. Ahora es superación y despertó una ola de amor y solidaridad dentro y fuera de nuestras islas, porque dicen, Jaume, que cada uno recoge lo que siembra, y tú has sembrado mucho, y ahora te toca recoger todo lo que sentimos por ti en estas cuatro islas", expresa la presidenta del Govern.

Por su parte, Anglada ha agradecido el premio recibido haciendo una mención muy especial al personal sanitario de Son Espases. "Si hoy este corazón late es gracias a ellos". Asimismo, el cantautor mallorquín también ha destacado el amor que ha recibido estos últimos meses por parte de familia, amigos y más allegados. "Siempre os querré, gritaré siempre vuestro nombre", expresa.