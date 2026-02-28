La polémica por el catalán en los rótulos de Ibiza: ¿identidad cultural o barrera turística?

La lengua vuelve a estar en el centro del debate público en Ibiza. Una pregunta lanzada por Diario de Ibiza en sus redes sociales,"¿Qué te parece que los rótulos de las calles de Ibiza solo sean en catalán?", ha generado una auténtica catarata de reacciones que reflejan la complejidad social de la isla. Con posturas que van desde el apoyo incondicional a la lengua propia hasta la indignación por la exclusión del castellano, los lectores han dejado claro que la rotulación no es solo una cuestión de señales, sino de identidad, política y convivencia.

La normalidad de la lengua propia: "Como en Londres o Berlín"

Para muchos lectores, la rotulación única en la lengua del territorio es lo más natural del mundo. Biel resume esta postura con sencillez: "Y los de Londres, en inglés". En la misma línea, Jonite y Miguel recalcan que en Alemania o Inglaterra nadie se cuestiona el uso de sus respectivos idiomas.

José María argumenta que es una cuestión de "respeto y cultura", afirmando que "el que viene tiene que entenderlo y no exigir la suya". Por su parte, Raquel hace una reflexión sobre la capacidad de adaptación del viajero: "Me sorprende que seamos capaces de viajar por el mundo y orientarnos con nombres en alemán o francés y haya quien no quiera entender el nombre de una calle en catalán. No deberíamos traducir las cosas solo por comodidad".

Desde una perspectiva de preservación cultural, Ricardo señala que "cada territorio defiende su identidad" y que "el español está sobradamente preservado", mientras que Joan Roca es tajante: "Lo normal. Que no ho entenen? Que n'aprenguin".

Para estos lectores, el bilingüismo en los rótulos es innecesario. Judit aporta una visión pragmática: "No le veo problema... Carrer = calle y el nombre que sea. Hoy en día con Google Maps llegas a todos los sitios". Por su parte, Ricardo defiende que "el español está sobradamente preservado" y que es lógico que una comunidad quiera cuidar sus raíces: "No conozco a nadie que haya ido a Baleares que no haya podido comprar o ser atendido por no saber catalán".

La reivindicación del "eivissenc"

Uno de los puntos más repetidos en el hilo de comentarios es la distinción entre el catalán estándar y la modalidad insular. Muchos lectores aceptan la rotulación única siempre que esta sea en la lengua de la isla. Francisca recuerda con nostalgia: "Son en ibicenco, y en Ibiza siempre se ha hablado en ibicenco. Cuando yo era pequeña solo se hablaba ibicenco".

Sin embargo, esta postura choca con quienes ven en la normativa actual una imposición externa. Francisco afirma sentirse "catalanista" e "impuesto": "Soy ibicenco y desde pequeño he hablado perfectamente castellano e ibicenco sin problemas, hasta que llegaron los catalanistas a imponer su lengua". Brigitte coincide en que "en Ibiza no se habla catalán sino ibicenco, que no es lo mismo", y Carlos Javier sentencia: "Rotular en ibicenco y castellano; el catalán para Cataluña".

Voces como las de Ian alertan sobre lo que consideran una pérdida de identidad frente al estándar: "En Palma, nombres de calles de toda la vida en mallorquín los pusieron en catalán...por "normalització" y así destruyen nuestra identidad. Esperemos que en Ibiza no hagan el mismo desastre".

Críticas a la exclusión del castellano

En el extremo opuesto se sitúan quienes consideran que la rotulación exclusiva en catalán es un error estratégico y legal. Antonio recuerda que, según el Estatuto de Autonomía, "oficiales son las dos lenguas", por lo que deberían aparecer ambas. Marilina califica la situación de "auténtico desastre" y recuerda una obviedad económica: "Parece que olvidamos que vivimos del turismo y que estamos en España. 2 + 2 = 4".

Para Carmen Serra, la rotulación no es un elemento decorativo: "Es una bajada de pantalones. Deben estar en ibicenco y en castellano. Los rótulos no son un adorno, son información para todos los viandantes". En un tono más crítico, Juan David califica de "chiste" que se venda la isla al turismo extranjero y luego se restrinja el idioma de la señalética.