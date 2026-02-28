Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué opciones tienen los compradores que adquieren una vivienda con inquilinos en Ibiza?

Es recomendable revisar el contrato, la fecha de firma, la renta actual y la situación jurídica con asesoramiento especializado

La opción más habitual es mantener el alquiler como inversión.

La opción más habitual es mantener el alquiler como inversión. / Pexels kindelmedia

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Comprar con inquilinos suele ofrecer ventajas económicas y, en el caso de Ibiza donde los precios son muy altos, un buen descuento puede ser fundamental para adquirir una propiedad a un precio más bajo del mercado. Cuando un comprador adquiere una vivienda con inquilinos, subroga el contrato de alquiler vigente, es decir, pasa a ocupar la posición del antiguo propietario y debe respetar las condiciones pactadas. A partir de ahí, las opciones dependen del tipo de contrato y de la situación concreta.

La opción más habitual es mantener el alquiler como inversión. El nuevo propietario continúa percibiendo la renta en las mismas condiciones hasta que finalice el contrato o, en el caso de renta antigua, mientras el arrendamiento siga vigente conforme a la ley.

También se puede negociar una resolución anticipada. Comprador e inquilino pueden pactar voluntariamente la extinción del contrato. En la práctica, suele implicar una compensación económica para el arrendatario a cambio de abandonar la vivienda. Ambos pactan la cantidad de dinero.

La tercera opción es esperar a la resolución del contrado. Si el alquiler está sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) actual, el propietario puede recuperar la vivienda cuando termine el plazo legal obligatorio y sus prórrogas, siempre respetando los plazos de preaviso.

Edificios de viviendas en Sant Antoni

Comprar pisos con inquilinos suele ser algo más asequible. / Vicent Mari

Por otra parte, se puede recuperar la propiedad por necesidad. En determinados supuestos previstos en la LAU, el propietario puede solicitar la vivienda para uso propio o de familiares directos, siempre que se cumplan los requisitos legales y se haya previsto en el contrato.

El quinto caso es la resolución por incumplimiento. Si el inquilino incumple obligaciones esenciales (impago de renta, daños, actividades ilícitas), el propietario puede iniciar un procedimiento judicial de desahucio.

Renta antigua

En el caso específico de contratos de renta antigua, las opciones son más limitadas, ya que la prórroga es prácticamente indefinida y la posición del inquilino está especialmente protegida. Por ello, antes de adquirir una vivienda alquilada, es recomendable revisar el contrato, la fecha de firma, la renta actual y la situación jurídica con asesoramiento especializado.

