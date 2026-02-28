Llama la atención: el récord de migrantes menores solos que han llegado a Ibiza y Formentera
El récord de llegada de menores migrantes no acompañados a Ibiza, que con las contabilizadas en los últimos días elevan a 119 los menores llegados en pateras solos que están bajo la tutela del Consell ibicenco. El drama que sufren estos pequeños, que atraviesan buena parte del Mediterráneo (muchos otros acaban falleciendo ahogados; hay dos bebés que navegaban hacia las islas y que están desaparecidos desde hace días) sin familia, debe ser traumático, y para su tutela, la Administración ibicenca calcula un coste de 267 euros por plaza y día de manutención. Por otra parte, desde el Cuerpo Nacional de Policía advierten, una vez más, de que la situación les supera cuando llegan tantas pateras seguidas.
El recurso ante el Contencioso Administrativo de una veintena de propietarios y promotores con intereses en diferentes puntos de Sant Josep, sobre todo localizados en la costa, contra el acuerdo del Consell en diciembre pasado para suspender de manera parcial las Normas Subsidiarias en este municipio y aprobar inicialmente unas Normas Provisionales de Planeamiento. La representación legal de los recurrentes advierte de reclamaciones «millonarias».
