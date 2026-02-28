Juan Heredia Mora, vecino de Ibiza, varado en Emiratos Árabes por los bombardeos a Irán: "Se ven las explosiones en el cielo y retumba el edificio"

Este sábado, Estados Unidos e Israel han lanzado un gran ataque conjunto contra Irán que ha puesto en alerta máxima a todos los países de Oriente. A raíz del conflicto, las autoridades han decidido suspender el tráfico aéreo en toda la zona, cancelando vuelos desde y hacia Irak, Irán, Israel, Siria, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.

"Cuando llegamos a Abu Dabi nos avisaron de que se cerraría el espacio aéreo y de que no podríamos volar", comenta Juan Heredia Mora, ibicenco, en una conversación con Diario de Ibiza desde el aeropuerto. Para el ibicenco, el regreso de sus vacaciones en Tailandia se ha convertido en toda una odisea. Primero, por un cambio de aeronave, la compañía Iberojet -el personal de la cual, según denuncia el pasajero, no tuvo un trato demasiado amable- reprogramó su vuelo directo de Bangkok a Madrid previsto para el viernes, obligándolo a pasar una noche más en la capital tailandesa y a viajar el sábado con una escala en los Emiratos Árabes.

Un vuelo que ahora ya no operaba Iberojet sino de otra compañía: Etihad Airways. Este debería haber salido, pero por el cierre del espacio aéreo por los bombardeos, se encuentran aún esperando y sin saber cuándo podrán regresar a casa. El ibicenco regresaba solo desde Tailandia. Cuando salió de Bangkok, los bombardeos aún no habían comenzado. Fue al aterrizar en Emiratos cuando se enteró de que no estaban volando los aviones de pasajeros.

Cientos de personas varadas en el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi / DI

Ahora, Juan se encuentra varado en el Aeropuerto Internacional Zayed al igual que otros miles de personas, esperando a que se reactiven las operaciones. "Somos muchos los españoles en el aeropuerto y no sabemos cuándo podremos regresar", explica, mientras desde fuera se cuela el estruendo de las explosiones. La situación se hace aún más complicada ya que desde el país no es posible hacer llamadas a través de whatsapp, sólo enviar mensajes.

Según la agencia de noticias EFE, el Ministerio de Defensa de EAU informó de que el país había sido objeto de un "flagrante ataque" con misiles balísticos iraníes al que respondieron con "gran eficacia, interceptando con éxito" a la mayoría. Juan y todas las personas que están en el aeropuerto han sido testigos de esto: "Se ven las explosiones en el cielo y retumba el edificio. Además, suenan alarmas todo el rato, es algo surrealista".

Sin información sobre la reactivación de los vuelos

Por el momento, no hay información acerca de cuándo volverá a abrirse el espacio aéreo y las aerolíneas solo piden paciencia. Mientras tanto, la Embajada de España en EAU ha emitido un comunicado en el que asegura estar "realizando un seguimiento constante de la situación de seguridad" y recomienda "permanecer en sus domicilios o en un lugar resguardado, alejado de instalaciones militares y evitando desplazamientos innecesarios".