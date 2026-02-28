Día de Andalucía en Ibiza: "Si hay buen ambiente es porque hay un andaluz"

"Festejamos este 28 de febrero para todos los andaluces, los de nuestra tierra, en su día", así comenzaba Fátima Escot, presidenta de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni, la jornada con la que la agrupación conmemora el Día de Andalucía en el Centro Cultural Cervantes. La entidad organiza un año más los actos de este día, una cita que, más allá de reivindicar las raíces del sur, refleja la integración natural entre la cultura andaluza y la ibicenca.

A la una del mediodía el acto arranca con la actuación de la Colla Brisa de Portmany, encargada de abrir la celebración con el ball pagès típico que marca el tono de hermandad cultural. A continuación, el aroma del arroz de matanzas invade el recinto, plato elegido como menú central de la jornada. Por la tarde, tras la comida, el escenario será territorio para el arte andaluz con Soniquete, Tabanco y Antonio Muñoz, en una sucesión de actuaciones flamencas que estaba previsto que se prolongaran hasta bien entrada la noche.

"Lo hacemos todos los años desde 1968 por el Día de Andalucía", explica Escot, que subraya que cada edición suma más asistentes. "Cada año tenemos más influencia de gente, tanto andaluces como residentes de toda Ibiza" afirmando que los acompaña gente de todos lados. Asimismo, muchos de los presentes son andaluces nacidos en su tierra pero criados en la isla. "Mañana es el día de Baleares, y nosotros también lo celebramos", concluye la presidenta sobre este día que vuelve a demostrar que la identidad no entiende de fronteras y en el que la cultura andaluza y la ibicenca comparten escenario, mesa y celebración, reafirmando que la tradición también puede ser un puente.

Fátima Escot, presidenta de la hermandad de nuestra Sra. del Rocio de Sant Antony de Portmany abriendo el acto / Toni Escobar

Tradiciones andaluzas

En las mesas, entre roscos y dulces típicos andaluces, bocadillos de lomo para la tarde y bebidas tradicionales, el sentimiento de los asistentes se resume en pocas palabras: ser andaluz es "su gente", "lo mejor que te puede pasar" y, como bromea uno de ellos, "si hay buen ambiente es porque hay un andaluz". Por otro lado, la presidenta tiene claro el objetivo del evento: "Esto lo hacemos para unir a todos los andaluces de la isla de Ibiza". Además, lanza una invitación directa: "A toda la gente que nunca ha venido le digo que vengan y lo experimenten, todos quieren volver".

Cocineros del arroz de matanzas / Toni Escobar

Como no podía ser de otra manera, el arroz de matanzas se convierte en protagonista. Los cocineros detallan que preparan 16 kilos de arroz para unas 180 o 200 personas y explican que el caldo se cocina el día previo, la picada aporta el secreto del sabor y, finalmente, se incorpora el arroz, listo para servir en su punto.

Más allá de la celebración, muchos concurrentes coinciden en que Ibiza ha cambiado mucho desde su llegada en los años setenta. "Antes se podía vivir bien", comentan, señalando especialmente el encarecimiento de los precios. También expresan su preocupación por la vivienda: "Siguen construyendo, pero después te cobran 1.300 euros por persona", lamentan, preguntándose "¿quién va a querer venir así a la isla?". Algunos reconocen que familias enteras han optado por marcharse por esta situación. No obstante, todos coinciden en algo: Ibiza siempre los recibió con los brazos abiertos, y esa acogida fue el motivo por el que decidieron quedarse.