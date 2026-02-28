Violencia machista
La herida en una agresión machista en Ibiza permanece en la UCI dos semanas después del ataque
La joven herida en una agresión machista por parte de su expareja hace casi dos semanas continúa en la UCI. Desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, a donde la trasladaron desde el Hospital Can Misses horas después del ataque por el estado crítico en el que se encontraba, señalan que no ha habido cambios en su estado desde el último parte médico, hace ya días.
La víctima, una española de 31 años, sufrió, en la violenta agresión, politraumatismos, un traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas faciales, hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones y fractura de un brazo de los que se está recuperando. Por el momento, el pronóstico es reservado y se encuentra "bajo estricta vigilancia médica". Los médicos han tenido que hacerle al menos dos intervenciones quirúrgicas para salvar su vida. La primera de urgencia el mismo domingo de la agresión, tras comprobar que la mujer sufría una hemorragia subdural severa producto de un traumatismo craneoencefálico grave. Y otra unos días después, a cargo del equipo de Neurocirugía de la Policlínica.
El domingo 15 de febrero el presunto agresor, un español de 34 años que ya tenía una orden de alejamiento, se presentó en la casa familiar, en la zona de Can Tomàs, en Sant Antoni, y agredió salvajemente a la que había sido su expareja, de la que estaba separado y con quien tiene dos hijos. Además, arremetió contra el padre, en silla deruedas desde un accidente, y también resultaron heridas su madre, de 56 años, y su hermana, de 27. Ambas requirieron atención sanitaria por contusiones y traumatismos y recibieron el alta el mismo día.
Problemas con la pulsera telemática
El presunto agresor atacó a la joven con un objecto punzante, que le clavó en el cuello y con otro objeto contundente con el que golpeó en la cabeza. El padre de la joven afirmó a Efe en la puerta de los juzgados, el día que el agresor pasaba a disposición judicial que éste había actuado con premeditación: «Fue a hacer los deberes, ya lo tenía pensado». Además, la familia denunció que la pulsera telemática que portaba la joven no saltó hasta que el hombre llevaba minutos en la vivienda. Algo que, en un primer momento, negó de forma contundente el Ministerio de Igualdad, que valoró también que los apenas cien metros de la orden de alejamiento suponen «una distancia reducida» que «limita el margen de reacción ante una aproximación repentina».
Sin embargo, poco después se supo que, efectivamente, como denunciaba la familia la pulsera se activó cuando el hombre llevaba varios minutos en la vivienda agrediendo a la joven y la Guardia Civil, alertada por una llamada al 112.
De hecho, el pasado 8 de enero, cinco semanas antes de la brutal agresión, se había pedido a la autoridad judicial que la orden de alejamiento se ampliara hasta los 350 metros, lo que consideran la «distancia mínima recomendable para que el sistema de seguimiento Cometa pueda asegurar mejores niveles de seguridad y mayor margen de actuación por parte de Cometa y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
