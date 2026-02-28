La colección de arte del Parador de Ibiza: Desde grabados de Miró hasta un retrato anónimo de Felipe II

Del Parador de Ibiza se pueden resaltar muchas virtudes: el respeto a la arquitectura original, la forma en la que lo contemporáneo dialoga con los restos arqueológicos, la sencillez y elegancia de la decoración y el mobiliario o sus vistas increíbles. También es digna de reseñar la colección de arte, eminentemente contemporáneo, que inunda todos los rincones de este establecimiento hotelero de lujo recién inaugurado.

Dentro del cartel de artistas, compuesto por algo más de una veintena de creadores, hay unos cuantos nombres destacados dentro del panorama nacional e internacional. Sin duda, la joya de la corona de la colección son dos grabados de Joan Miró que se pueden admirar en la planta 0, en el lobby de espera para los clientes. Pero además del barcelonés, estrechamente vinculado a Mallorca, hay muchos otros artistas contemporáneos, la mayoría españoles, cuyas obras se exhiben en el Parador de Ibiza.

Grabado de Joan Miró. / J.A. Riera

Arte balear

La idea inicial era contar con mucho arte balear, pero «ha sido complicado», según explicó ayer José Luis Alonso, responsable de experiencia de cliente, y finalmente la propuesta local se reduce a un cuadro del pintor Miguel Buades, nacido en Orán (Argelia) y residente en Ibiza, y a una instalación cerámica del mallorquín Jaume Roig, ubicada en las escaleras del establecimiento. También en las paredes de este hotel de lujo se exponen trabajos de pintores que han exhibido su obra en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa , como Juan Uslé y Nico Munuera.

En la nómina de artistas contemporáneos están también el colombiano Miler Lagos y el francés Léo Caillard, además de los españoles Manu Iranzo, Nuria Mora, Juan Zamora, Diego Benéitez, Juan Escudero, Pablo Genovés, Sito Mújica, Samuel Salcedo, Juan Miguel Quiñones García, Rodrigo Romero, David Magán, Mar Treviño y Josep Guinovart. En las habitaciones, como la 102 y la 201, hay también obra firmada por la artista textil Koral Antolín.

A todas sus piezas, entre las que hay pinturas, grabados, fotografías, esculturas y cerámicas, hay que sumar un retrato anónimo de Felipe II instalado en el salón de lectura del polvorín. Se trata de un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones del sigloXVI.

El retrato anónimo de Felipe II, en el salón del Polvorín. / J.A. Riera

En los espacios comunes del establecimiento hotelero el arte tiene un gran protagonismo. Por ejemplo, en el patio de armas llama la atención un busto de cemento titulado ‘Under construction’, de Samuel Salcedo; y en la piscina exterior, los dos niños nadadores esculpidos en bronce policromado de Rodrigo Romero.

El mar es uno de los elementos esenciales que inspira la colección artística escogida para el parador de Ibiza, como se puede comprobar contemplando, por ejemplo, los grabados en papel de Juan Escudero o el tríptico fotográfico ‘Cabo Quintrés, de Uslé.

Ademán, con esta colección se ha querido hacer un guiño al ambiente lúdico y festivo de las Pitiusas y a todas las civilizaciones que han pasado por la isla y cuya huella se puede contemplar en el interior del Parador de Ibiza.