El ex dj Álex se marcha de su cueva en Ibiza tras 13 años: "Mi espíritu estará aquí siempre"

Álex, el ex dj que vive en una cueva en Punta Galera, en el municipio de Sant Antoni, se despide del que ha sido su hogar durante 13 años con un emotivo vídeo difundido en Instagram en el que anuncia su marcha. "¿Cómo me siento? Después de 13 años aquí, es mi último martes. Solo tengo unos días para irme, así que estoy dejando cosas. Pero me siento muy consternado”, afirma con una mezcla de nostalgia y emoción ante el cierre de una etapa vital.

En el mensaje, Álex alude al significado personal de todo lo vivido durante más de una década: "Todo lo que he traído aquí es parte de mi vida. Pero ahora lo tengo que dejar, dejárselo a amigos o llevarlo a algún lugar. No conmigo".

La despedida adquiere un tono más profundo en sus últimas palabras: “Y pronto, incluso mi cuerpo no estará aquí. Mi cuerpo puede ser expulsado y pronto será así. Pero mi espíritu estará aquí siempre. Os amo”. "Este lugar me crió. No estoy enojado. Estoy hablando desde el corazón", asegura en su publicación.

Reacciones

La despedida ha generado una oleada de comentarios en Instagram, en los que decenas de personas han querido trasladarle su cariño y reconocimiento. "Alex, te queremos. ¡Eres un héroe y una leyenda! Este lugar te tendrá allí para siempre y volveremos para honrarte. Siempre", escribe uno de los usuarios. Otro comenta: "Que alguien ayude a esta leyenda a volver a los platos. Buena suerte", en alusión a su faceta musical.

Muchos mensajes subrayan que su espíritu permanecerá en el enclave que ha cuidado durante más de una década. "Sí, tu espíritu estará allí para siempre. Gracias, dulce Álex. Hiciste Punta Galera completa y siempre lo será; las historias harán que sigas estando allí, siempre", señala una seguidora. En la misma línea, otro comentario afirma: "Un caballero y un verdadero amigo. Tu espíritu vivirá para siempre en Punta Galera. Gracias por los recuerdos compartidos. No será lo mismo sin ti".

También hay quien destaca su papel como referente y cuidador del entorno: "Siempre respetaste y limpiaste la zona y fuiste un punto de apoyo para cualquiera que estuviera herido o necesitara ayuda". Otros lamentan que "no será lo mismo en el mejor lugar sin ti", recordando que fue durante años una "cara amable", dispuesto a aconsejar y ayudar.

Entre mensajes de ánimo como "Más fuerza para ti, amigo", "Mantente fuerte" o "Espero que encuentres un nuevo lugar donde asentarte y amar", se repite una idea común: su huella permanecerá unida para siempre a Punta Galera y a la memoria colectiva de quienes compartieron atardeceres, música e historias en ese rincón de Ibiza.

La historia de Álex

Álex es un hombre que, tras una exitosa carrera como dj y productor de música electrónica, decidió abandonar el mundo de la fama y el dinero para vivir una vida más auténtica y conectada con la naturaleza en Ibiza en un saliente rocoso de Punta Galera, un entorno natural único. Como ya publicó Diario de Ibiza en septiembre de 2024, nacido en la República Checa, Álex llegó a la isla en los años 90, y durante su carrera llegó a ganar siete discos de oro y uno de platino. Colaboró con artistas de renombre como Paul Van DYK, Richie Hawtin y Carl Cox. Sin embargo, tras años de éxito en los escenarios europeos, Álex tomó una decisión radical: dejar atrás la música electrónica y mudarse a una pequeña cueva en Punta Galera, acompañado solo por sus gatos.

Un reel publicado recientemente mostraba cómo vivía en su pequeño refugio, una cueva rústica donde Álex decía que había encontrado la paz. A pesar de las adversidades, como una batalla contra un cáncer complicado, este hombre seguía adelante con su vida sencilla y libre. En sus pocos metros cuadrados de cueva conservaba recuerdos de su época de fama, como discos de oro y recortes de prensa, pero lo que más valoraba era la tranquilidad y la libertad que le ofrece la isla. En esta publicación, este hombre aseguraba, sobre su forma de vida: "No te dejas chupar por el sistema ni dejas que te chupe a ti".

El Ayuntamiento actuó por primera vez para desalojar esta cueva en 2015, cuando denunció a la persona que allí residía por acampada ilegal. La Policía retiró entonces toda la basura que había acumulada. En 2016 volvieron a hacer lo mismo: entraron por la costa y vaciaron la zona, pero en esa ocasión no hallaron al okupa. En abril de 2021, El Ayuntamiento de Sant Antoni retiró 360 kilos de residuos que se acumulaban en este enclave rocoso de Punta Galera cercano al mar. Entonces, la Policía Local ya advirtió del riesgo de la caída de grandes rocas en este enclave, que ya se utilizaba como infravivienda, porque era una zona con peligro de desprendimiento.