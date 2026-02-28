Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se enfrenta a cuatro años de prisión por venta de drogas

El acusado de un delito contra la salud pública al que pillaron con ketamina y MDMA en un cacheo en un ferry se sienta el jueves en el banquillo

Vista del puerto de Eivissa. | VICENT MARÍ

Vista del puerto de Eivissa. | VICENT MARÍ

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Le pillaron con varios tipos de sustancias estupefacientes en un ferry con destino Ibiza y ahora se enfrenta a cuatro años y seis meses de prisión. La Audiencia Provincial de Balears, en Palma, acoge este jueves la vista previa de un juicio contra un hombre acusado de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, según informan desde el tribunal.

La vista está prevista en la Sección Segunda a las diez menos cuarto de la mañana. En el banquillo se sienta un hombre de 30 años, nacido en Venezuela y con residencia en España que no tiene antecedentes penales, según detalla el escrito de acusación.

Los hechos tuvieron lugar el 19 de julio de 2024, cuando viajaba desde la Península a la isla en el ‘Ciudad de Granada’. Allí lo interceptaron agentes de la Policía Nacional que le sometieron a un «cacheo superficial» en el que le encontraron en posesión de diversas sustancias estupefacientes. En concreto, el hombre llevaba encima una bolsa de plástico que contenía cerca de 50 gramos (48,76) de un «polvo rosa». Al analizarlo se constató que era ketamina en un 38,9% y MDMA en un 21,1%, detalla el documento. «Dicha sustancia iba dirigida y preordenada la suministro a terceras personas y habría alcanzado el valor de 1.457,92 euros» en el mercado.

El hombre fue detenido en ese momento y permaneció en prisión doce días, hasta que pagó la fianza de 5.000 euros impuesta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza para eludir la prisión provisional.

Además de los cuatro años y seis meses de prisión la Fiscalía solicita para el encausado el pago de una multa de 3.000 euros.

