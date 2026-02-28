Competencia vigila la limitación de coches en Ibiza «por si hay que plantear alguna actuación»

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) vigila los cambios que ha introducido el Consell de Ibiza en el proyecto para limitar la entrada y circulación de vehículos en la isla el próximo verano. El año pasado, en la primera edición de esta iniciativa para reducir el impacto del turismo durante los meses centrales de la temporada, la CNMC ya amenazó con impugnarla, aunque finalmente, después de muchos tiras y aflojas con los responsables y los técnicos de la institución insular, dio su brazo a torcer.

Ahora, preguntado por el segundo año de control de vehículos en la isla, desde este organismo advierten: «De aprobarse de nuevo este año en similares términos, la CNMC valorará el acuerdo por si hubiera que plantear alguna actuación». Y recuerda que impugnó los últimos tres años la limitación de vehículos de Formentera. «Los procesos judiciales siguen su curso y aún no hay sentencia». En Ibiza, «también se planteó impugnar la limitación de vehículos aprobada el año pasado y, en esa línea, se realizó un requerimiento al Consell, si bien finalmente no se llevó a cabo la impugnación», recuerdan.

Desde la institución insular, su vicepresidente primero y responsable de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, califica de «frase tipo» esa velada advertencia porque «dejan la vía abierta» a posibles intervenciones. «Vuelven a advertir que ‘os estamos vigilando’», infiere el conseller.

Las «salvedades»

Preguntado sobre si teme el equipo de gobierno una intervención o impugnación por parte de la CNMC, Juan destaca que en la elaboración del programa para este año, «hemos incorporado alguno de los razonamientos de la CNMC». Y pone como ejemplo la «salvedad» esta temporada de las más de 700 plazas para AENA, el gestor del aeropuerto, que el año pasado ya cargó duramente contra el Consell, con «una carta amenazadora», recuerda el conseller, porque la restricción afectaba a las reservas de aparcamiento que había hecho para las empresas de rent a car. «Hemos ido incorporando cosas que consideramos comprensibles» en el nuevo sistema de cupos, «pero eso de que vulnerábamos la competencia y de que favorecíamos a los [empresarios] pequeños frente a los grandes, no lo tenemos ya en cuenta porque estamos convenidos de que tenemos razón, y de hecho la CNMC no lo ha recurrido» ante los tribunales.

También recuerda Juan que hay este año excepciones para vehículos ecológicos y para los de los trabajadores de temporada. «Es un sistema más complicado, que tiene más cajones, pero en esencia es el mismo» que el de 2025. «Cumplimos los procedimientos», insiste, «y no prohibimos que entren nuevos operadores», sobre todo de coches de alquiler ante la amenaza de Competencia.

Los técnicos

Por otra parte, el conseller explica que los técnicos de la institución siguen trabajando con los de las diferentes navieras que operan en la isla para, principalmente, diseñar un sistema que permita incorporar el control del cupo en sus sistemas de reservas. «Estamos en fase de pruebas; tenemos un sistema provisional y necesitamos una plataforma que lo haga todo automático para que las navieras nos comuniquen cada día cuántos billetes han vendido y otros detalles, para comprobar si tienen o no cupo». De esta manera, el Consell no tendrá que estar «avisando» a diario a estas empresas.

Los informáticos también mantienen un contacto permanente con sus colegas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para seguir limando el sistema. El conseller, al respecto, explica: «Trabajan en lo que denominan un entorno seguro [para evitar filtraciones de información de particulares] intercambiando datos para comprobar si funciona el sistema y poder sancionar» en caso de que las cámaras del Consell detecten vehículos circulando sin permiso por la isla el próximo verano.