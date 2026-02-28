La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España

SegurCaixa Adeslas, la compañía que lidera el negocio de los seguros de salud en España, va a aplicar a partir de este 1 de marzo un considerable aumento de precios en Ibiza, una isla en la que estos productos pasarán a costar más del doble que en cualquier otro punto de España.

Según la información que la compañía ha trasladado a sus empleados, y a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, el plan de la empresa pasa por convertir los seguros de salud en un producto inaccesible para muchos bolsillos, a tenor de las tarifas para la contratación de nuevos productos que van a entrar en vigor de forma inminente y que oscilan entre los 70,5 euros, en el formato más básico y que solo incluye cobertura ambulatoria, y los 653,5 euros para la cobertura más completa a mayores de 70 años.

Hasta ahora, SegurCaixa Adeslas dividía al país en seis territorios distintos, cada uno con tarifas diferenciadas en función del nivel de vida de sus residentes. La zona 6, la más cara de todas hasta la fecha, corresponde a Baleares. La novedad ahora es que se crea la zona 7, exclusiva para Ibiza y con precios que doblan incluso a los de la zona 6. Un tarifazo descomunal. La compañía lo hace para fijar un sistema de tarifas "acorde con la realidad de este territorio", según explca, sin aportar más detalles.

De esta forma, SegurCaixa Adeslas englobará todos sus seguros en la isla en tres categorías diferentes: Adeslas Go Ibiza, el más básico; Adeslas Plena Vital Ibiza, el intermedio; y Adeslas Plena Plus Ibiza, el más completo de todos. Los dos primeros tienen distintas modalidades de copago, mientras que el tercero está exento.

Las nuevas tarifas

De acuerdo al nuevo sistema que entrará en vigor el 1 de marzo, el seguro Adeslas Plena Plus Ibiza costará 152 euros para los clientes de hasta 24 años, por los 62 euros de la zona 1 y los 69 euros de la zona 6; 174 euros para los clientes de entre 25 y 44 años, por los 72 euros de la zona 1 y los 79 euros de la zona 6; o 231 euros para los clientes de entre 45 y 54 años, por los 92 euros de la zona 1 y los 105 euros de la zona 6. En todas las franjas de edad, el incremento porcentual es del 120% respecto a la zona 6, que antes englobaba a Ibiza.

Todas estas tarifas corresponden a la contratación de seguros por parte de nuevos clientes. En cuanto a las renovaciones de las pólizas de clientes que ya formaban parte de la compañía, también se esperan "subidas importantes", según las fuentes consultadas, aunque no de la magnitud de las nuevas altas. Además, Adeslas también planea suspender en Ibiza todas las campañas de captación de clientes que sí seguirán funcionando en el resto del país. "Por sentido común, el resto de compañías van a ir detrás", advierten las mismas fuentes del sector en Ibiza.

Las nuevas tarifas completas de los seguros de salud de SegurCaixa Adeslas serán las siguientes: para Adelas Go Ibiza, 70,5 euros (0-54 años), 124,5 euros (55-69 años) y 163,5 euros (+70 años); para Adeslas Plena Vital Ibiza, 85 euros (0-24 años), 108 euros (25-44 años), 133 (45-54 años), 206 (55-59 años), 254 (60-64 años), 338 (65-59 años) y 364 euros (+70 años); y para Adeslas Plena Plus Ibiza, 152 euros (0-24 años), 174 euros (25-44 años), 231 euros (45-54 años), 367,5 euros (55-59 euros), 455,5 (60-65 años), 640 euros (65-69 años) y 653,5 euros (+70 años).

Un negocio en crecimiento

SegurCaixa Adeslas está participada casi a partes iguales por Grupo Mutua Madrileña, accionista mayoritario y que integra a la compañía en su grupo, y CaixaBank. La compañía alcanzó en 2024 un volumen de primas de 5.286 millones de euros, un 8,1% más que el año anterior, y fue señalada por sexto año consecutivo como Mejor Aseguradora de España por la revista británica Capital Finance International.

Hace dos meses, SegurCaixa Adeslas anunció un cambio en su liderazgo con el nombramiento como nuevo director general de Jaume Masana en sustitución de Javier Murillo, que se jubilará a finales de este año. El pasado mes de junio, durante el XIII Foro de Seguros de Salud, un encuentro multitudinario con más de 400 trabajadores del sector, Murillo dijo lo siguiente: "Si no gestionamos bien las tensiones, los clientes lo verán repercutido en el precio del seguro y hará que éste no sea sostenible para las economías medias".

Fuentes de la compañía destacan que las aseguradoreas deben "ofertar los servicios sanitarios que dispongan de las garantías de accesibilidad y calidad necesarias para responder adecuadamente a las demandas de nuestros clientes, manteniendo un equilibrio entre ingresos por primas y gastos asistenciales". "La evolución de las primas del seguro de salud en Ibiza en los últimos años responde a las características del mercado prestador local, que ha tenido un crecimiento significativo de los costes asistenciales y una mayor demanda de prestaciones de los clientes", argumentan.

Por su parte, en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, el centro hospitalario principal para asegurados de Adeslas en la isla, se desmarcan de los nuevos precios que están a punto de entrar en vigor. "La subida de tarifas de Adeslas no es una cuestión nuestra, es una decisión de Adeslas", aseguran a pregunta de este diario.