Los chicos de Com tu, aprendices de navegantes en la ‘Setmana del Mar’
La ‘Setmana del Mar’ ha celebrado este viernes en el Club Nàutic Sant Antoni la primera de sus jornadas inclusivas, en la que han participado 16 jóvenes de Com tu, lo que antes era la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef), acompañados por media docena de terapeutas.
