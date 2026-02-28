Tráfico
Atención conductores de Ibiza: cortes de tráfico este domingo en Sant Jordi por el Día de Baleares
La policía de Sant Josep recomienda aparcar en la zona habilitada junto al Hipódromo
La Policía Local de Sant Josep ha lanzado un aviso para los conductores ante las afectaciones de tráfico previstas este domingo 1 de marzo en Sant Jordi, con motivo de la celebración del Día de las Illes Balears en la plaza del pueblo.
Según informa el cuerpo policial, se producirán cierres puntuales de tráfico y posibles retenciones en las calles del centro, especialmente en el entorno de la plaza de Sant Jordi. Las principales complicaciones se esperan durante la salida y el posterior regreso de los carros y caballos, a partir de las 10.30 horas, cuando puede haber retenciones temporales mientras se acompaña a la comitiva.
Recomendaciones
Para quienes se desplacen en coche, la Policía Local recomienda aparcar en la zona habilitada junto al Hipódromo de Sant Jordi, situada a pocos minutos a pie del evento, con el objetivo de evitar atascos y facilitar la movilidad en el núcleo urbano.
La jornada festiva incluye desfile de carros, acto institucional, espectáculo de doma menorquina y degustación de producto local. La Policía Local pide disculpas por las posibles molestias y agradece la colaboración ciudadana para que el evento se desarrolle con seguridad: “Con civismo y paciencia, todo fluye mejor”, concluye el aviso.
