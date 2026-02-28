Armin van Buuren celebrará los 25 años de 'A State of Trance' con residencia especial en UNVRS Ibiza

Armin van Buuren trasladará 'A State of Trance' (ASOT) a [UNVRS] con una residencia especial que, según la organización, busca ir más allá de una simple serie de fechas y activar a la comunidad internacional del trance en un formato pensado para potenciar la experiencia colectiva.

La residencia será los lunes del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2026, con cinco citas consecutivas y un planteamiento poco habitual en Ibiza: Armin van Buuren ofrecerá un set extendido de cinco horas en cada una de las noches, acompañado por “amigos y colaboradores” seleccionados para conmemorar los 25 años de 'A State of Trance'.

ASOT cumple en 2026 un cuarto de siglo desde su creación en 2001. Lo que comenzó como un programa de radio se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes de la electrónica a escala global, con una audiencia semanal que, según los datos aportados por la marca, supera los 44 millones de oyentes en más de 80 países, además de acumular más de 1.200 episodios. Con el paso del tiempo, el proyecto ha ampliado su alcance con eventos en distintos continentes y una identidad propia dentro del universo del trance.

La elección de [UNVRS], presentado como “el primer hyperclub del mundo”, sitúa el aniversario en un espacio diseñado para experiencias inmersivas de gran formato. La organización destaca que la arquitectura del recinto y su infraestructura audiovisual "permitirán proyectar la energía del trance en una dimensión inédita, integrando sonido, visuales de alta resolución y producción escénica avanzada".

Armin van Buuren, una de las figuras más reconocidas de la música electrónica, está considerado un pionero del trance melódico y progresivo desde finales de los noventa. Ha sido nombrado en varias ocasiones dj número 1 del mundo en el ranking Top 100 djs de Dj Mag y, según la información facilitada, en 2025 fue distinguido como mejor dj de trance del mundo en una ceremonia celebrada en [UNVRS]. Ese mismo año, su vínculo con el recinto se reforzó con un set B2B junto a David Guetta en 'Galactic Circus' y su participación en la gala de los Top 100 djs.

Además de su faceta como dj y productor, van Buuren es fundador de Armada Music, uno de los principales sellos independientes de música dance. Su discografía incluye diez álbumes de estudio —entre ellos 'Breathe' (2025)— y cuenta con una nominación a los Grammy por 'This Is What It Feels Like'. Su trayectoria le ha llevado a encabezar festivales como Ultra Music Festival, Tomorrowland, Electric Daisy Carnival o Untold, además de giras propias como 'Armin Only' y el concepto inmersivo 'The Orb'.

Durante cinco lunes consecutivos, miles de seguidores llegados de distintos países vivirán en [UNVRS] un recorrido completo dentro del universo ASOT, con sesiones concebidas como un viaje narrativo y emocional. Entradas y reservas VIP ya están disponibles en la web oficial del club.