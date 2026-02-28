8M en Ibiza: Charlas, teatro o cine para celebrar el Día de la Mujer en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària conmemorará el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, con una amplia programación de actividades gratuitas que se extenderá durante todo el mes. La propuesta combina acciones culturales y de sensibilización con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres y llegar a públicos de diferentes edades.

Uno de los primeros ejes de la programación se centra en la juventud. Así, el 5 de marzo, a las 11 horas, el Teatro España acogerá el monólogo educativo ‘Sexting, ghosting y otras enfermedades de transmisión sexual’, dirigido al alumnado de tercero de Secundaria del municipio. La sesión estará impartida por la integradora y educadora social especializada en sexología Silvia Pérez Martínez y abordará, con un formato cercano y apoyado en el humor, cuestiones como el uso responsable de las redes sociales, el impacto emocional del ghosting y la educación afectivo-sexual basada en el respeto, el consentimiento y la igualdad.

La programación también incluye varias citas escénicas y audiovisuales. El 13 de marzo, a las 20 horas, el Centre Cultural de Jesús acogerá la obra de teatro ‘Llanto y veneno’, una pieza íntima y simbólica que narra la historia de una mujer que se enfrenta a su pareja y compara el amor dañino con un “veneno dulce”, planteando la despedida como única cura.

El 19 de marzo, a las 19 horas en el Teatro España, está prevista la proyección del documental ‘Veus pròpies. Quan elles parlen’, una obra que da voz a mujeres de la isla para transformar el silencio en memoria, identidad y reivindicación colectiva desde sus propias experiencias.

Para cerrar el mes, el 27 de marzo a las 20 horas, el Centre Cultural de Jesús acogerá el espectáculo de baile, cante y toque ‘Mujeres’, una función que celebra la fuerza, la memoria y la identidad femenina a través del flamenco, situando a las mujeres en el centro del escenario y del relato.

Dentro del programa del 8M, el Ayuntamiento ha organizado, además, el ciclo ‘Mujeres por el Cine’, que se celebrará los días 18 y 25 de marzo y 1 de abril, a las 19 horas en el Teatro España, con la proyección de ‘Soy Nevenka’, ‘Cristina García Rodero, la mirada oculta’ y ‘La mitad de Ana’. El objetivo de este ciclo es visibilizar las miradas, narrativas y aportaciones fundamentales de directoras del cine español.

Más allá de los escenarios, durante el mes de marzo se realizarán en todas las parroquias el taller ‘Dones, feina i art’, una propuesta vinculada a las mesas de estimulación cognitiva para personas mayores y centrada en las labores cotidianas que han sostenido —y sostienen— la vida, desarrolladas mayoritariamente por mujeres. Además, la Biblioteca Municipal habilitará un rincón bibliográfico especial con motivo del 8M para todas las edades, y los Punts Joves del municipio desarrollarán una programación específica orientada a la juventud.