La X Fira des Gerret de Ibiza reunirá a 30 negocios de Santa Eulària

La X Fira des Gerret de Ibiza contará este año con la participación de 30 negocios del municipio de Santa Eulària. La feria gastronómica, que tiene como objetivo reivindicar este tradicional pescado, se celebrará el sábado 7 de marzo y la organización prevé una asistencia de alrededor de dos mil personas.

En esta edición, una treintena de bares, restaurantes y establecimientos de comida para llevar presentarán productos y propuestas centradas en el gerret, con el objetivo de poner en valor este pescado de temporada, muy ligado a la cocina tradicional ibicenca, y fomentar, así, su comercialización. Los asistentes podrán probar elaboraciones que irán desde recetas tradicionales hasta creaciones en formato tapa. Todas tendrán un elemento común: el gerret. Un jurado especializado evaluará las propuestas teniendo en cuenta la calidad gastronómica, la originalidad y la presentación, y se entregará también un premio especial para reconocer una elaboración destacada dentro del certamen.

Como marca la tradición, la feria arrancará a las 12 horas con la llegada de un llaüt que transportará unos 1.200 kilos de gerret, aportados por las cofradías de pescadores de Sant Antoni y de Santa Eulària. Después se celebrará la brulada de corn y una exhibición de ball pagès, que servirá como inicio oficial del evento.

La programación se completará con actividades infantiles, como talleres y castillos hinchables, y con música en directo. Habrá tres escenarios y actuarán siete grupos con estilos que abarcarán rock, pop y salsa. Asimismo, se habilitará un espacio orientado a la promoción del comercio y la artesanía local, con el fin de apoyar a los pequeños establecimientos y a los artesanos del municipio y fomentar el consumo de producto local.

Para facilitar las compras, volverán a estar disponibles las tarjetas digitales NFC de Santa Eulària, que permitirán recargar saldo en cualquier momento mediante un simple gesto de aproximación al teléfono móvil, agilizando las transacciones durante la jornada.