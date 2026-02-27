Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza

Los propietarios de viviendas en alquiler tienen hasta el 2 de marzo para presentar el modelo

Imagen de archivo de un piso en alquiler

Imagen de archivo de un piso en alquiler

Lucía Feijoo Viera

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Idealista informa en su página web que los propietarios de viviendas en alquiler en Ibiza tienen hasta el próximo 2 de marzo para cumplir con una nueva obligación vinculada al Registro Único de Arrendamientos (RUA). Si no presentan el modelo informativo anual obligatorio para los alquileres de corta duración antes de esta fecha, podrían enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros.

¿Qué es el Registro Único de Arrendamientos (RUA)?

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aprobó un nuevo modelo informativo como parte de la regulación del Real Decreto que regula el Registro Único de Arrendamientos. Esta obligación afecta no solo a los alquileres turísticos y vacacionales, sino también a los de temporada, laborales, de estudios o incluso aquellos destinados a tratamientos médicos.

El objetivo es aportar transparencia y facilitar el control sobre el impacto de los alquileres turísticos en el mercado residencial. El plazo para cumplir con esta obligación finaliza el 2 de marzo de 2026.

¿Quiénes deben cumplir con la obligación?

Todos los propietarios que hayan obtenido ya un número de Registro Único de Arrendamientos (NRUA) deben presentar el nuevo modelo. Esto incluye a los arrendadores de propiedades vacacionales, de temporada o de uso laboral. Incluso aquellos que no hayan arrendado su propiedad en el último año deberán presentar el modelo, aunque esté vacío, para evitar sanciones.

¿Qué debe incluir el modelo?

El modelo informativo debe ser presentado ante el Registro de la Propiedad y debe contener los siguientes datos:

  • Listado de arrendamientos realizados en el año anterior.
  • Finalidad del alquiler (vacacional, laboral, etc.).
  • Número de huéspedes.
  • Fechas de entrada y salida.

Además, el modelo se presenta telemáticamente o en papel, y tiene un coste de 27,05 euros por cada registro realizado.

¿Qué pasa si no cumples con la obligación?

El incumplimiento de esta obligación puede tener graves consecuencias. No presentar el modelo a tiempo puede llevar a la revocación del NRUA, lo que impediría comercializar la propiedad en plataformas populares como Airbnb, Booking o Rentalia.

Además, los propietarios que no cumplan con la regulación podrían enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros, lo que hace aún más urgente que se cumpla con esta nueva obligación antes de que termine el plazo.

