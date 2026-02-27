Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre café Vista AlegreLimitación entrada vehículosParking en bulevar
instagramlinkedin

El álbum

La vigía alada

La vigía alada | VICENT MARÍ

La vigía alada | VICENT MARÍ

Una gaviota observa el panorama encaramada a una de las casamatas de las murallas de Dalt Vila, donde su silueta se recorta sobre el azul intenso del cielo. Desde su privilegiado mirador, el ave parece pasar revista a la ciudad… y a cualquier despiste gastronómico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
  2. Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
  3. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  4. Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
  5. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  6. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
  7. Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
  8. Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos

Dia de Balears, la realidad supera la metáfora

La vigía alada

Llama la atención: La dura crítica del Govern balear al Gobierno central sobre las instalaciones para acoger a inmigrantes en los puertos de Balears

El Consell, en proceso de analizar alegaciones

El Consell, en proceso de analizar alegaciones

Recurren la suspensión de las Normas Subsidiarias de Sant Josep y advierten de una reclamación «millonaria»

Aquests són els guanyadors i finalistes del primer Concurs de Fotografia d'IDÒ

Aquests són els guanyadors i finalistes del primer Concurs de Fotografia d'IDÒ

FOTOS | Aquests són els guanyadors i finalistes del primer Concurs de Fotografia d'IDÒ

La Policía Nacional también se encuentra «al borde del colapso» por la llegada de pateras a Ibiza

La Policía Nacional también se encuentra «al borde del colapso» por la llegada de pateras a Ibiza
Tracking Pixel Contents