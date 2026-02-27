OFERTA FLASH
El álbum
La vigía alada
Una gaviota observa el panorama encaramada a una de las casamatas de las murallas de Dalt Vila, donde su silueta se recorta sobre el azul intenso del cielo. Desde su privilegiado mirador, el ave parece pasar revista a la ciudad… y a cualquier despiste gastronómico.
