UGT lleva a los tribunales a la empresa pública de ambulancias Gsaib por negarse a subir los salarios

UGT ha presentado un conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra la empresa pública Gsaib por negarse a aplicar las subidas salariales aprobadas por el Govern para el personal laboral del sector público.

El sindicato denuncia que la situación en la empresa pública, encargada del servicio de transporte sanitario, "empieza a ser surrealista" no solo por la acumulación de sentencias condenatorias que, según asegura, "no se están ejecutando", sino porque "ahora la dirección sostiene que existe una ley que le impide actualizar los salarios conforme a los incrementos pactados anualmente".

Según UGT, desde principios de 2024 los trabajadores no han visto actualizadas sus nóminas, pese a haberse aprobado una subida del 2% a inicios de ese año, a la que se debía añadir un 0,5% adicional correspondiente a 2024, un 2,5% para 2025 y un 1,5% para 2026, además de los atrasos generados, el complemento de insularidad y otras cantidades reconocidas en sentencias judiciales aún pendientes de ejecución.

"Surrealista"

El responsable de Transporte Sanitario de UGT Illes Balears, Javier Marín, ha afirmado que la gestión de la empresa es "bastante surrealista" y que el sindicato se ha visto obligado a acudir a los tribunales ante la negativa de Gsaib a cumplir con las actualizaciones salariales. Según Marín, los servicios jurídicos de la empresa sostienen que la normativa vigente les impide aplicar las subidas, pese a que el Govern ha aprobado los incrementos para las empresas públicas.

"Nos parece insólito tener que recurrir a la justicia para que se aplique lo que el propio Govern y los sindicatos pactan cada año. En Balears hay cerca de 40 empresas públicas y Gsaib es la única que interpreta que no puede actualizar los salarios", ha señalado.

Desde UGT advierten de que, si no se procede a la actualización inmediata de los sueldos, se exigirán responsabilidades judiciales. El sindicato cuestiona además la coherencia de la postura de la empresa, recordando que las retribuciones sí se han actualizado en distintas ocasiones desde 2018.

Ni dietas ni complemento de insularidad

Por su parte, el secretario del comité de empresa por UGT, Francisco Muñoz, califica de "intolerable" que la plantilla no perciba desde 2024 las subidas que, según afirma, son obligatorias por ley. También denuncia que más de la mitad de los trabajadores siguen sin cobrar las dietas correspondientes por manutención ni el complemento de insularidad aprobado.

Muñoz advierte de que la falta de negociación y el bloqueo de mejoras laborales están generando un "profundo malestar entre la plantilla", lo que, a su juicio, convierte la situación en "una bomba de relojería a punto de estallar".

El sindicato también critica que tenga que acudir a los tribunales para ejecutar sentencias firmes que condenan a la empresa, alegando que el departamento jurídico de Gsaib ha llegado a justificar los retrasos en el cumplimiento de resoluciones judiciales por limitaciones de un programa informático.

Ante lo que consideran un nuevo incumplimiento, UGT insiste en que no le queda otra vía que la judicial y mantiene el conflicto colectivo ante el TSJB para exigir la actualización salarial y el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones vigentes.