Susy Martín, vecina de Ibiza, sobre la prohibición del tabaco en las terrazas: "Si el Gobierno considera el tabaco tan nocivo, debería cerrar estancos y prohibir su venta"

La pregunta ha superado ya los casi 300 comentarios en apenas unas horas. Los usuarios de Diario de Ibiza han respondido en tromba a la pregunta lanzada en Facebook: "¿Qué te parece que la comunidad de vecinos pueda prohibir fumar en las terrazas de los hogares de Ibiza?". Y las respuestas han retratado, sin filtros, el pulso social ante los límites entre salud pública y propiedad privada.

Las primeras reacciones han llegado con tono de ironía. Joelle Caulfield opina que es "mucho mejor fumar dentro de casa, muy sano para los niños". Mientras que Sergio Ribas, no fumador, cuestiona la legitimidad de cualquier prohibición: "¿Quién somos para decirle a uno que no puede fumar en su terraza?". Jose Maria Molins Vila destaca un matiz y defiende la medida con un paralelismo: si no puede hacer una barbacoa en su terraza, tampoco debería poder fumar.

Sin embargo, la mayoría cierra filas en torno a la idea de propiedad. Maria Dolores Manzano afirma que en su casa hace lo que quiere y el perfil de La Abuelita Tejedora sentencia que en su casa manda ella. Denise Manzanaro Grimalt eleva el tono y defiende su derecho a fumar donde quiera dentro de su vivienda, al igual que Isabel María García Toro, exfumadora, asegura que no prohibiría nada en una casa ajena. Por su parte, Óscar Lozano Carrasco y Samuel Well, coinciden: nadie debería decirte qué hacer en tu propio domicilio.

El argumento fiscal aparece pronto. Pilar Izquierdo López denuncia que el Estado recauda impuestos del tabaco y ahora pretende multar en terrazas privadas, mientras que Susy Martín Peñacoba va más allá y exige coherencia: "Si el Gobierno considera el tabaco tan nocivo, debería cerrar estancos y prohibir su venta". Miguel Coll Saltiveri refuerza esa línea y cuestiona que se trate como delincuentes a quienes compran un producto legal que genera ingresos públicos. José Manuel Aunion Sanchez destaca que el Estado se queda con el 85% del precio del tabaco y considera incoherente cualquier nueva restricción.

"Dictadura" y "consumismo"

El debate cruza la línea sanitaria para instalarse en el terreno político. El término "dictadura" se ha repetido como un eco en muchos comentarios, como el de Lara Stagno. Mónica Sanz Camacho denuncia un exceso de prohibiciones. Rosalia Gallego Sanchez asegura que no ha conocido una peor. Y Digoloque Pienso Ibiza vincula la medida con el "comunismo". Pepe Lu invoca incluso a la "Gestapo". Antonio Torres Juan, por su parte, interpreta la propuesta como una deriva ideológica.

Otros comentarios optan por la sátira. Daniele Galante propone prohibir también el vino en casa. Rafael Albert Delgado sugiere vetar cumpleaños y comidas familiares; Jose Salar pregunta si después se prohibirá "el sexo por el ruido de la cama". Juan Martínez de Lejarza añade, con sorna, que también se prohibirán los pedos y Gabri Cantero insinúa que pronto dirán a qué hora se pueden mantener relaciones.

También surgen voces favorables a la prohibición. José Antonio Iniesta Navarro defiende el derecho de los no fumadores a no recibir humo ajeno en sus casas, igual que Antonia Maria Mari Ortega considera que una droga naturalizada no debe intoxicar a terceros. Alejandro Prudencio celebra la medida y denuncia la suciedad de las colillas. Joan T Estelrich va más lejos y cuestiona que el tabaco se siga tolerando en espacios públicos. MJ Yormangolu apela al límite entre libertades individuales y ajenas: si el humo invade su vivienda, no tiene por qué soportarlo. Ariel Ams refuerza esa idea y describe su experiencia como usuario de transporte público expuesto al humo. Noelia Hallett White aporta un testimonio concreto: colillas que caen sobre ropa tendida o riesgo de incendio en cortinas.

Algunos, como Roberto Moreno Corredera, ponen en duda la viabilidad de la medida y pregunta cómo se demostraría la infracción. Victor Navarro Lopez duda de que se pueda actuar en propiedad privada. Lalo Cremonte Benetti zanja con un "imposible" esta medida mientras Rubén González Cano relata una experiencia en Río de Janeiro donde ya aplican esa norma en edificios completos.

Eva Tur Serra: "Tonterías"

La conversación también deriva hacia otros problemas sociales con el comentario de Pati Navasa, que denuncia la incoherencia entre permitir alcohol y drogas y restringir el tabaco. Carlos Torres mezcla la cuestión con referencias a colectivos y política nacional mientras que Alejandro Escobar Casado lanza un "disfrutad de lo votado" y Juan V Cardona cuestiona la falta de soluciones para problemas más graves.

Frente a la avalancha, algunas intervenciones intentan rebajar la intensidad. Eva Tur Serra reprocha que se incendien las redes por "tonterías" mientras callan ante asuntos importantes y Marisa Peralta Henares lamenta que se enfrente a la gente. Silvia Martinez señala el tiempo libre invertido en la discusión.

Tras casi 300 comentarios, la publicación ha servido como buzón del usuario, en el que muchos han querido defender el espacio privado y el rechazo a nuevas prohibiciones, pero también ha mostrado una opinión clara que exige protección frente al humo ajeno. La terraza, ese espacio intermedio entre lo íntimo y lo comunitario, se ha convertido en el nuevo campo de batalla simbólico sobre hasta dónde llega la libertad individual y dónde empieza la del vecino.