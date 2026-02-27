La solidaridad en Brasil de un chef con Estrella Michelin de Ibiza

Una iniciativa solidaria impulsada desde La Tecla Ibiza y organizada por el chef ibicenco con Estrella Michelin Óscar Molina junto a Nuria Moreno ha llegado hasta Brasil. Arraial d’Ajuda (Porto Seguro, Brasil) acogió este jueves la cena benéfica 'Estrellas por el Mundo Brasil', un evento que reunió a chefs con estrella que cocinaron de forma altruista y que destinaron la recaudación a la asociación Filhos do Céu, que atiende a más de 150 niños en situación de vulnerabilidad en esta localidad.

En la cena participaron, junto a Molina, los chefs con Estrella Michelin Carlos Maldonado, Víctor Martín, Luis Veira y Sergio Manzano, que elaboraron un menú diseñado específicamente para el evento, según han informado desde la organización.

La gala se celebró en Uiki, beach club que contó con la asistencia de empresarios, representantes del tejido social local y público vinculado a la alta gastronomía. Allí, Ana Carvalho, coordinadora general y financiera de Filhos do Céu, agradeció el apoyo recibido y señaló que la recaudación permitirá reforzar los programas educativos y sociales de la entidad.

Asimismo, durante el evento se nombró a Jurema Bacichett como embajadora, en reconocimiento a su labor social en Arraial d’Ajuda,

Nuria Moreno, encargada de conducir el acto, agradeció la colaboración de Iberia y de los patrocinadores Uiki, Fernanda Possa, Casa Arraial, Maitei, Parador 7, Coronita y Behappy by LTN Brasil, y realizó un reconocimiento especial al chef Luciano por su implicación, apuntan desde la organización.

Con esta edición, 'Estrellas por el Mundo Brasil' refuerza su enfoque de gastronomía solidaria y su objetivo de apoyar proyectos sociales a través de acciones benéficas vinculadas a la alta cocina.