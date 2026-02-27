Siete nuevos contratos en Sant Josep para impulsar el empleo juvenil y de larga duración

El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha, en el marco de la convocatoria SOIB Impulsa’T 2025-2026, un programa de fomento del empleo con el que ha incorporado a siete personas desempleadas durante un periodo de nueve meses, a través de la Agencia de Desarrollo Local (AODL), dependiente de la concejalía de Trabajo y Empleo.

Según han explicado desde el Consistorio en un comunicado, dos de las contrataciones corresponden a la Línea 1 Impulsa’T <30, dirigida a jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años. Estas plazas se cubrirán como personal de limpieza y auxiliar administrativa. Las otras cinco incorporaciones pertenecen a la Línea 2 Impulsa’T >30, destinada a personas desempleadas de 30 años o más, preferentemente en situación de paro de larga duración. En este caso, los puestos serán de operario de servicios múltiples, dos plazas de personal de limpieza, auxiliar administrativa e ingeniero técnico.

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos que fomenten la contratación de jóvenes con estudios básicos obligatorios como máximo y de personas mayores de 30 años —especialmente desempleados de larga duración— para que puedan adquirir experiencia profesional, mantener sus competencias y mejorar su empleabilidad, facilitando una inserción laboral continuada y de calidad.

El programa está promovido por el SOIB y cuenta con el cofinanciamiento del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). La subvención total asciende a 130.794,30 euros, mientras que la corporación local aporta los 50.291,53 euros restantes.

El alcalde de Sant Josep, Vicente Roig, acompañado por la concejala de Trabajo y Formación, Isabel Castellar, y por la delegada insular del SOIB en Ibiza y Formentera, Júlia Torres, dio la bienvenida a las personas participantes. Roig destacó que “con esta iniciativa, seguimos apostando por impulsar el empleo local, ofreciendo oportunidades reales tanto a jóvenes como a personas adultas desempleadas para que puedan desarrollar sus competencias y acceder a una inserción laboral de calidad”.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Acción de Desarrollo Local de Sant Josep, iniciado en 2026 y previsto para los próximos dos años, orientado a lograr la inserción sociolaboral de las personas participantes en programas de empleo, con especial atención a colectivos de difícil inserción, e impulsar la colaboración público-privada en formación y ocupación.