La Semana Santa de Ibiza ya tiene pregonero

El arzobispo y obispo emérito de Urgell y excopríncipe de Andorra, monseñor Joan-Enric Vives, será el encargado de pronunciar el pregón que marca el inicio de las celebraciones que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en Ibiza. El acto tendrá lugar el viernes 6 de marzo, a las 20 horas, en la iglesia de Santa Cruz, según ha informado el Obispado de Ibiza.

El Obispado anima a participar en este "momento de reflexión y exaltación del sentido de la Semana Santa a todas las personas que viven con fe y devoción estas celebraciones y, de forma especial, a los miembros de las cofradías de la isla, que participan con tanta intensidad” en la Semana Santa ibicenca.

Amplia trayectoria pastoral y académica

Monseñor Joan-Enric Vives Sicilia (Barcelona, 1949) es licenciado en Teología y en Filosofía y Ciencias de la Educación. Fue ordenado sacerdote en 1974 y desarrolló gran parte de su ministerio en la archidiócesis de Barcelona, donde ejerció como coadjutor y párroco en distintas parroquias y asumió diferentes responsabilidades, entre ellas la fundación y el acompañamiento del Movimiento de Jóvenes Cristianos en ambientes populares (JOBAC), además de ser delegado episcopal de Justicia y Paz y rector del seminario mayor.

Joan-Enric Vives, pregonero de la Semana Santa de Ibiza / Obispado de Ibiza

Entre otros cargos, fue secretario del Consejo Presbiteral, miembro y secretario del colegio de consultores, secretario del Consejo Episcopal y del consejo asesor del cardenal Narcís Jubany. Durante 24 años ejerció también como secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Tarraconense.

En el ámbito docente, ha sido profesor de Historia de la Filosofía en la Facultad de Teología de Catalunya y en la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad Ramon Llull, de la que fue vicedecano.

De obispo auxiliar en Barcelona a copríncipe de Andorra

En 1993, Juan Pablo II le nombró obispo auxiliar de Barcelona. Ocho años más tarde, en 2001, fue designado obispo coadjutor de Urgell, y en 2003 pasó a ser obispo titular de esa diócesis, cargo que lleva aparejado el de copríncipe de Andorra, del que tomó posesión meses después. En 2010, el papa Benedicto XVI le otorgó el título de arzobispo ad personam.

Desde el 31 de mayo de 2025, Mons. Vives es arzobispo emérito de Urgell, tras aceptar el Papa León XIV su renuncia por edad al gobierno pastoral de la diócesis. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de las comisiones para la Liturgia y para el Clero y Seminarios.

El pregón en la iglesia de Santa Cruz servirá así como pistoletazo de salida de la Semana Santa en Ibiza y como antesala de los días centrales de celebraciones y procesiones.