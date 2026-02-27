Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis jóvenes consiguen trabajo en Ibiza gracias al programa del SOIB Impulsa't

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha recibido a los seis nuevos empleados que se incorporan al Ayuntamiento, al Patronato de Deportes y al Museu d’Art Contemporani

Rafael Triguero junto a los nuevos empleados del pograma.

Rafael Triguero junto a los nuevos empleados del pograma. / A.E.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza, el Patronato Municipal de Deportes y el Museu d’Art Contemporani han incorporado a seis personas desempleadas a través del programa SOIB Impulsa’t 2025-2026. Los contratados, que tienen un máximo 30 años, estaban en situación de desempleo de larga duración.

Esta iniciativa ha contado con el impulso del SOIB y la cofinanciación de la Unión Europea (FSE+). Los contratos tienen una duración de nueve meses y buscan fomentar el empleo de jóvenes desempleados con estudios básicos obligatorios (Línea 1) y de personas de 30 años o más, especialmente con dificultades de inserción laboral (Línea 2). Los contratos han contado con un importe de subvención por parte del Consistorio de 67.824 euros, el Patronato Municipal de Deportes de 16.956 euros y el Museu d’Art Contemporani de 16.956 euros.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la primera teniente de alcalde, Gema Marí, y la directora insular de Ibiza y Formentera han dado la bienvenida a los nuevos trabajadores. Los seis contratados se han distribuido de manera que en el Ayuntamiento de Ibiza contará con un auxiliar administrativo, dos auxiliares de servicios y una operaria de limpieza (Línea 2). El Patronato Municipal de Deportes tendrá un operario de servicios múltiples. Y el Museu d’Art Contemporani de Ibiza contará con un auxiliar de servicios.

Con esta acción, el Consistorio y sus organismos buscan reforzar la plantilla y ofrecer oportunidades laborales a personas jóvenes y en desempleo de larga duración, promoviendo la inserción laboral en Ibiza.

TEMAS

