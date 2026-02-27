OFERTA FLASH
Rescatan a 19 personas de una patera en aguas de Ibiza
Los migrantes se encontraban a 66 millas de la isla
El servicio aéreo de la Guardia Civil y una embarcación de Salvamento Marítimo han rescatado este viernes a un total de 19 personas de origen magrebí que navegaban en una patera a unas 66 millas de las costas de la isla de Ibiza.
La intervención de los servicios de seguridad y emergencias se ha llevado a cabo a las 15 horas, según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares, desde donde no aportan más detalles.
Desde el inicio de 2026, han llegado a las Pitiusas 23 pateras con un total de 364 migrantes a bordo. Solo en esta última semana de febrero han arribado a Ibiza y Formentera 249 personas en pateras.
