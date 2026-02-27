Tráfico
Una reparación de Aqualia complica el tráfico en el centro de Ibiza
El corte de un carril en la avenida desvía el tráfico hacia la calle Cabrera y genera complicaciones en la movilidad
Los vecinos de Ibiza se han encontrado con una retención de tráfico a primera hora de la mañana de este jueves en la avenida Ignasi Wallis, debido al corte de uno de sus carriles por obras que a cargo de la empresa Aqualia. Los conductores tendrán que utilizar vías alternatias hasta que finalicen los trabajos.
Según testigos presenciales, la reducción de la calzada ha provocado pequeños atascos, especialmente en hora punta, obstaculizando la fluidez del tránsito. El carril permanecerá cerrado mientras se realizan trabajos relacionados con la red de suministro, lo que ha obligado a desviar parcialmente el tráfico y ha ralentizado la circulación en la zona.
La avenida se ha convertido en un único sentido hacia Isidoro Macabich, por lo que el trásito ha sido desviado hacia la calle Cabrera para poder bordear las obras. No obstante, por el momento no se ha informado oficialmente sobre la duración prevista de la intervención ni sobre posibles cortes adicionales.
