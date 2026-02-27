Recurren la suspensión de las Normas Subsidiarias de Sant Josep y advierten de una reclamación «millonaria»

Una veintena aproximada de propietarios y promotores con intereses en diferentes puntos del municipio de Sant Josep han presentado, asesorados por el despacho de abogados especializado Soriano i Piqueras, un recurso contencioso administrativo en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra el acuerdo de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio (Ciotupha) del Consell de Ibiza, de fecha 15 de diciembre del año pasado, que dictó la suspensión parcial de la vigencia de las Normas Subsidiarias (NNSS) de Sant Josep. También salió de este acuerdo la aprobación inicial de las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) de este municipio.

El Consell explicó en su momento que este acuerdo suponía la esperada suspensión de las NNSS, que estaban en vigor desde 1986. «Eran unas normas que tenían diferentes y graves deficiencias técnicas, problemas de planificación, problemas de gestión, litigiosidad e interpretación diversa que no estaban adecuadas a la normativa vigente», dijo entonces en rueda de prensa al respecto el presidente, Vicent Marí.

Sobre las NPP, añadieron entonces que marcan el uso del suelo de propiedad municipal y ejercerán de puente entre la obsoleta normativa actual y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Suelo urbano

Desde el bufé Soriano i Piqueras explican: «La finalidad del recurso es paralizar la suspensión de la aplicación de las NNSS para evitar que el suelo que estaba calificado como urbano pierda esta condición por aplicación de las nuevas NNP, lo que supondría la paralización de proyectos y un grave perjuicio económico para los propietarios de suelo, que se traduciría en indemnizaciones por parte del Ayuntamiento y el Consell insular».

Impugnar parte del acuerdo

El abogado Víctor Manuel Soriano i Piqueras detalla a Diario de Ibiza que representan a aproximadamente veinte vecinos y promotores con intereses en «todos los ámbitos turísticos del municipio», desde es Cubells y Vista Alegre a Cala Vedella o Cala Tarida. Y detalla que su equipo legal «impugna específicamente el punto primero del acuerdo, que suspende la vigencia de las Normas Subsidiarias en el suelo urbano, apto para urbanizar y sistemas generales de equipamientos en suelo rústico, al tiempo que aprueba normas provisionales para su revisión».

«Nuestra intervención en este caso no solo protege derechos individuales, sino que contribuye a la estabilidad jurídica del planeamiento urbanístico en una región vital para el turismo de élite», añade Víctor Soriano.

En este recurso, «se argumenta que la suspensión parcial carece de motivación suficiente y podría vulnerar principios constitucionales como la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad». Al impugnar solo el acuerdo de suspensión, «manteniendo el resto de las normas provisionales, el bufete busca un equilibrio que permita la continuidad de proyectos sin comprometer el patrimonio ambiental de Ibiza», agregan.

Y abundan en los perjuicios que, a su juicio, provoca la anulación de las NNSS y la aprobación de las NPP de un municipio como el de Sant Josep: «La importancia de este recurso trasciende lo local: en un contexto donde el urbanismo balear enfrenta tensiones entre crecimiento económico y preservación ambiental, el bufete defiende un modelo de desarrollo responsable». «Ibiza», insisten desde este despacho de abogados, «no puede permitirse decisiones arbitrarias que frenen su atractivo internacional».

Contactos con el Consistorio

El abogado, a preguntas de Diario de Ibiza, confirma que han mantenido contactos con el equipo de gobierno municipal de Sant Josep, que preside del popular Vicent Roig. «Ha habido varios desde que iniciamos el proceso. Planteamos alegaciones. Entiendo que el Ayuntamiento tiene una situación urbanística muy complicada por los últimos años», apunta en relación a la intervención judicial del departamento de Urbanismo durante el gobierno del socialista Ángel Luis Guerrero.

En cualquier caso, critican: «Pero creemos que hay una cierta vocación por impedir o por obstaculizar más de lo que resultaría necesario. Confiamos en que se pueda resolver, pero nos hemos volcado en los tribunales porque no podemos dejar que el plazo venza sin actuar» antes de que entren en vigor.

De momento, apunta Soriano i Piqueras, defenderán ante la Justicia que las NNSS «no se pueden suspender y que se pueden terminar de desarrollar los procedimientos y proyectos en curso». De lo contrario, «obviamente se plantearía una responsabilidad patrimonial por el perjuicio que se ha causado con la modificación». El Ayuntamiento, reconoce el abogado, «tiene derecho a modificar el planeamiento, pero si perjudica a los particulares debe indemnizar». «Hablamos de una cifra elevada. No lo tenemos cuantificado pero será millonaria», señala el letrado.

Noticias relacionadas

Y añade un dato más: el valor es estimativo de una casa unifamiliar ya terminada en las urbanizaciones «más conflictivas», es decir, en es Cubells y Vista Alegre, se mueve entre los 20 y los 40 millones de euros.