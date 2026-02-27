PSOE y UP denuncian "subvenciones escondidas" aprobadas por el Consell de Ibiza

La oposición de izquierdas del Consell de ibiza ha denunciado en el pleno celebrado este viernes que el equipo de gobierno, del Partido Popular, lleve a pleno el pago de 19 facturas que no cuentan con el visto bueno del departamento de Intervención, mientras que el presidente, Vicent Marí, subraya que tienen el visto bueno del resto de servicios técnicos de la casa. PSOE y Unidas Podemos arremeten especialmente contra el abono de dos contratos de suministros que, según advierten, se trata de "subvenciones encubiertas".

Concretamente, ambos grupos critican el pago de una factura de 14.853 euros por la compra de tatamis desmontables para la Federación de Kárate, así como otra por valor de 2.900 euros por el hospedaje en el monasterio de es Cubells de la Escolanía de Valencia, que ofreció un concierto con motivo del aniversario de la parroquia de Santa Cruz. PSOE y UP subrayan que apoyan ambas iniciativas, pero que deberían tramitarse como una subvención porque no se trata de un contrato de servicios ni de actividades organizadas por el Consell.

Por su parte, el conseller de Deportes, Salvador Losa, justifica que el Consell tiene competencias en la promoción de actividades deportivas entre los jóvenes, mientras que su homóloga en Cultura, Sara Ramón, ha incidido en que también le corresponde el impulso de eventos culturales como el celebrado en Santa Cruz.