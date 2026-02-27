Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional también se encuentra «al borde del colapso» por la llegada de pateras a Ibiza

El delegado de Gobierno defiende la eficacia de las carpas en los puertos

Migrantes llegados a Formentera en patera son trasladados a Ibiza

Migrantes llegados a Formentera en patera son trasladados a Ibiza / Sergio G. Cañizares

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

La llegada masiva de pateras en esta última semana de febrero también ha puesto «al borde del colapso» a la Policía Nacional, según advierten fuentes del cuerpo a Diario de Ibiza, repititiendo otras advertencias que han lanzado otras instituciones como el Goven regional o el Consell de Ibiza, encargado de la manuteción de los menores extranjeros no acompañados.

Cuando llegan una patera, los agentes de Policía Nacional asumen el control del procedimiento legal y administrativo y también coordinan con la Fiscalía de Menores la realización de pruebas oseométricas que ayudan a establecer la edad real de lo migrantes. Estas pruebas no permiten concluir con total exactitud ese dato, pero si establecer una horquilla que puede servir para descartar cifras.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha respondido a las críticas del director general de Inmigración del Govern, Manuel Pavón, quien tachó de «parches» las carpas de atención a migrantes estrenadas en otoño en los puertos de Ibiza y Formentera.

Noticias relacionadas y más

«Le pido al Govern que deje de confundir y de engañar a la gente, que deje de intentar radicalizar su discurso contra la migración y de criminalizar este hecho migratorio y que busque soluciones, como está haciendo el Gobierno de España. Las instalaciones montadas en los puertos están funcionando, como lo reconocen la propia Policía y la Guardia Civil, y como lo reconoce la Cruz Roja en la acogida humanitaria».

TEMAS

