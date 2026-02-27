Pinchos a 3,50 euros y opciones veganas y sin gluten en la ruta de tapas más famosa de Ibiza: vuelve el 'Pintxa Sant Antoni'

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado la XVII edición de Pintxa Sant Antoni, una cita gastronómica que reunirá a 23 restaurantes del municipio. El evento tendrá lugar todos los jueves del 5 de marzo al 2 de abril. Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni, el certamen se ha consolidado como una de las propuestas culinarias más esperadas antes del inicio de la temporada turística. En esta edición, los establecimientos participantes ofrecerán pinchos creativos por 3,50 euros y bebida incluida.

La propuesta incluye alternativas para todos los públicos, con opciones vegetarianas, veganas, dulces y sin gluten. Además, varios locales incorporarán los denominados 'Carpintxos', elaboraciones de mayor nivel gastronómico y que cuestan entre 5.50 y 8 euros.

La presentación se ha celebrado en el Ayuntamiento y ha contado, según fuentes municipales, con la participación del concejal de Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur; el representante de la empresa organizadora Luz Menú, César Sánchez, y el vocal de Sant Antoni de Pimeef Restauración, Toni Cardona.

Durante el acto, el concejal Miguel Tur ha explicado que el evento nació con el objetivo de "fomentar la actividad económica en los meses previos a la temporada alta, favoreciendo la afluencia de público a los restaurantes del municipio". También ha destacado que el certamen mantiene su crecimiento y que cada año sobresale por la creatividad y la calidad de las propuestas, con protagonismo del producto local.

Restaurantes participantes

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha detallado que en esta XVII edición participarán 23 establecimientos. Para facilitar la movilidad entre los locales, la organización habilitará un trenecito gratuito que conectará el casco urbano de Sant Antoni con la zona de es Molí. El servicio funcionará cada jueves, con primera salida a las 19 horas y última a las 22.30 horas.

El Ayuntamiento de Sant Antoni anima tanto a residentes como a visitantes a participar en la ruta y a consultar las novedades a través de las redes sociales oficiales del evento, donde se anunciarán sorteos y otras iniciativas durante el mes.