Paseo en barco con fondo de cristal en Ibiza: así fue la primera jornada inclusiva organizada por el Club Nàutic Sant Antoni

La Setmana del Mar ha comenzado este viernes en el Club Nàutic Sant Antoni con la primera de sus jornadas inclusivas, en la que han participado 16 jóvenes de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera (Apneef), acompañados por media docena de terapeutas.

Jornada inclusiva para alumnos de Apneef en el Club Nàutic Sant Antoni / Club Nàutic Sant Antoni

Durante la mañana, los alumnos han participado en un taller de nudos marineros y han recibido nociones básicas de navegación. Después, han salido al mar a bordo del 'Sea Explorar', una embarcación con fondo de cristal que en verano se utiliza para excursiones turísticas y que permite observar de cerca los fondos de la bahía de Portmany.

El objetivo de la actividad ha sido que los participantes conozcan las principales características y beneficios de la Posidonia oceánica, además de aprender sobre otras especies habituales en la costa ibicenca, como la Cymodocea nodosa, destacando su valor para la biodiversidad. En la salida han estado acompañados, además de por sus terapeutas, por un equipo de la Setmana del Mar integrado por un educador ambiental, varios monitores y el capitán de la embarcación.

Esta XXXI edición contempla tres jornadas inclusivas. A la celebrada hoy se sumarán otras dos el 30 y 31 de marzo, con la participación de alrededor de 40 jóvenes de la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares (Amadiba). En total, la actividad beneficiará este año a entre 55 y 60 alumnos con necesidades especiales y a sus terapeutas.

La Setmana del Mar se celebra siempre en el primer cuatrimestre del año y tiene como objetivo ofrecer una salida al mar a los alumnos ibicencos para que aprendan a cuidar, respetar y valorar la riqueza del entorno marino. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Conselleria de Deportes y Juventud del Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Antoni y la Conselleria de Educación del Govern Balear, además del patrocinio de CaixaBank, Eroski, Baleària, Vibra Hotels y Galp.