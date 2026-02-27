Ya es oficial: Todas las claves de la regulación de coches en Formentera para entrar con tu vehículo desde Ibiza

El proyecto de regulación de vehículos Formentera.eco será una realidad a partir del 1 de junio de 2026, tras su aprobación final en el pleno ordinario de febrero. A partir de esa fecha, los vehículos que deseen acceder a la isla desde Ibiza deberán cumplir con las nuevas normas.

¿Qué cambia con Formentera.eco?

Límite de vehículos : Durante el verano, del 1 de junio al 1 de septiembre, solo 10.287 vehículos podrán circular por Formentera, el mismo número que en la temporada pasada.

: Se mantendrán cuotas específicas para los , aunque este punto está pendiente de una posible revisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Normas divididas: El proyecto se ha dividido en tres bloques: el periodo de aplicación, el techo global de vehículos permitidos y las cuotas específicas para los vehículos de alquiler.

¿Qué opinan los partidos?

Críticas de la oposición : Desde Gent per Formentera (GxF) y el PSOE , se han mostrado muy críticos con la gestión del proyecto, considerando que no ha avanzado lo suficiente y que mantener las cifras del año pasado es solo "el mal menor".

¿Qué más se aprobó en el pleno?

Acceso a Ibiza para formenterenses : El pleno aprobó una proposición de GxF para que los residentes de Formentera puedan acceder a Ibiza con su vehículo por motivos no turísticos , como sanitarios o educativos, y que no tengan que domiciliar fiscalmente su coche en Ibiza si tienen una segunda vivienda allí.

Otros temas tratados