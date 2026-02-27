Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya es oficial: Todas las claves de la regulación de coches en Formentera para entrar con tu vehículo desde Ibiza

El proyecto Formentera.eco, aprobado en pleno, limitará a partir de junio de 2026 el acceso de vehículos a la isla

Coches de alquiler aparcados el pasado verano en el muelle comercial del puerto de Ibiza.

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El proyecto de regulación de vehículos Formentera.eco será una realidad a partir del 1 de junio de 2026, tras su aprobación final en el pleno ordinario de febrero. A partir de esa fecha, los vehículos que deseen acceder a la isla desde Ibiza deberán cumplir con las nuevas normas.

¿Qué cambia con Formentera.eco?

  • Límite de vehículos: Durante el verano, del 1 de junio al 1 de septiembre, solo 10.287 vehículos podrán circular por Formentera, el mismo número que en la temporada pasada.
  • Vehículos de alquiler: Se mantendrán cuotas específicas para los vehículos de alquiler, aunque este punto está pendiente de una posible revisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
  • Normas divididas: El proyecto se ha dividido en tres bloques: el periodo de aplicación, el techo global de vehículos permitidos y las cuotas específicas para los vehículos de alquiler.

¿Qué opinan los partidos?

  • Críticas de la oposición: Desde Gent per Formentera (GxF) y el PSOE, se han mostrado muy críticos con la gestión del proyecto, considerando que no ha avanzado lo suficiente y que mantener las cifras del año pasado es solo "el mal menor".
  • Posición de Llorenç Córdoba: Aunque inicialmente dudaba en apoyar el proyecto, Llorenç Córdoba terminó absteniéndose, diciendo que era el momento de facilitar la aprobación.

¿Qué más se aprobó en el pleno?

  • Acceso a Ibiza para formenterenses: El pleno aprobó una proposición de GxF para que los residentes de Formentera puedan acceder a Ibiza con su vehículo por motivos no turísticos, como sanitarios o educativos, y que no tengan que domiciliar fiscalmente su coche en Ibiza si tienen una segunda vivienda allí.
  • Transporte público: También se pidió mejorar el servicio de transporte público en Ibiza, especialmente desde el puerto hacia lugares clave como el aeropuerto o el Hospital Can Misses.

Otros temas tratados

  • Senador propio: Se aprobó una declaración institucional para defender un senador propio para Formentera, destacando que la actual circunscripción conjunta con Ibiza ya no es adecuada.
  • Regularización migratoria: El pleno rechazó una propuesta de los socialistas para apoyar la regularización extraordinaria de inmigrantes en España, y aprobó una enmienda que pide evitar la vía del Real Decreto en la tramitación.

