Ya es oficial: Todas las claves de la regulación de coches en Formentera para entrar con tu vehículo desde Ibiza
El proyecto Formentera.eco, aprobado en pleno, limitará a partir de junio de 2026 el acceso de vehículos a la isla
El proyecto de regulación de vehículos Formentera.eco será una realidad a partir del 1 de junio de 2026, tras su aprobación final en el pleno ordinario de febrero. A partir de esa fecha, los vehículos que deseen acceder a la isla desde Ibiza deberán cumplir con las nuevas normas.
¿Qué cambia con Formentera.eco?
- Límite de vehículos: Durante el verano, del 1 de junio al 1 de septiembre, solo 10.287 vehículos podrán circular por Formentera, el mismo número que en la temporada pasada.
- Vehículos de alquiler: Se mantendrán cuotas específicas para los vehículos de alquiler, aunque este punto está pendiente de una posible revisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
- Normas divididas: El proyecto se ha dividido en tres bloques: el periodo de aplicación, el techo global de vehículos permitidos y las cuotas específicas para los vehículos de alquiler.
¿Qué opinan los partidos?
- Críticas de la oposición: Desde Gent per Formentera (GxF) y el PSOE, se han mostrado muy críticos con la gestión del proyecto, considerando que no ha avanzado lo suficiente y que mantener las cifras del año pasado es solo "el mal menor".
- Posición de Llorenç Córdoba: Aunque inicialmente dudaba en apoyar el proyecto, Llorenç Córdoba terminó absteniéndose, diciendo que era el momento de facilitar la aprobación.
¿Qué más se aprobó en el pleno?
- Acceso a Ibiza para formenterenses: El pleno aprobó una proposición de GxF para que los residentes de Formentera puedan acceder a Ibiza con su vehículo por motivos no turísticos, como sanitarios o educativos, y que no tengan que domiciliar fiscalmente su coche en Ibiza si tienen una segunda vivienda allí.
- Transporte público: También se pidió mejorar el servicio de transporte público en Ibiza, especialmente desde el puerto hacia lugares clave como el aeropuerto o el Hospital Can Misses.
Otros temas tratados
- Senador propio: Se aprobó una declaración institucional para defender un senador propio para Formentera, destacando que la actual circunscripción conjunta con Ibiza ya no es adecuada.
- Regularización migratoria: El pleno rechazó una propuesta de los socialistas para apoyar la regularización extraordinaria de inmigrantes en España, y aprobó una enmienda que pide evitar la vía del Real Decreto en la tramitación.
