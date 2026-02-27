El mercadillo más popular de Ibiza viaja a Mallorca para celebrar el Dia de Balears

El Mercado de las Dalias de Ibiza viaja por primera vez a Mallorca en una nueva edición del proyecto 'Dalias on the Road', una iniciativa que expande el icónico mercado más allá de Sant Carles. La cita se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo en Es Molí de Calvià, que se transformará en un espacio de encuentro cultural, creativo y familiar en el que "celebrar la hermandad entre las islas", informa Las Dalias en un comunicado.

El encuentro en Mallorca contará con la presencia de los artesanos originales y creadores habituales de Las Dalias. En el mercado convivirán propuestas de moda, artesanía, joyería, decoración, arte, accesorios y piezas únicas, en un entorno “cuidado y lleno de personalidad”, según indica la organización.

Como antesala, el proyecto estará presente en la celebración de la Diada de les Illes Balears los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo en Sa Feixina, donde se dará a conocer esta iniciativa. En el marco de la diada, el público podrá adquirir entradas para el mercado a un precio promocional a través de la web hayganasdeconcierto.com.

Desde Grup Trui, empresa mallorquina que impulsa esta iniciativa, su gerente, Miki Jaume, destaca que esta llegada supone “un gesto claro de colaboración, conexión y celebración” de la identidad compartida entre islas. Por su parte, Juanito Marí, propietario de Las Dalias Ibiza, subraya el carácter del proyecto y señala que “es el momento de que las islas hermanas se abracen".

Esta edición especial se enmarca en el proyecto 'Dalias On The Road', la expansión del icónico mercado más allá de Sant Carles, donde nació en 1985 con apenas cinco puestos y donde hoy reúne a más de 250 artesanos, diseñadores y creadores de todo el mundo.