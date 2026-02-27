Maria Àngels Ferrer, organizadora del Festival de Música y el Concurso de Piano internacionales de Ibiza: "La Medalla de Oro nos da mucha gasolina para seguir trabajando"

“Estaba trabajando y me ha empezado a hervir el teléfono con mensajes de enhorabuena por WhatsApp”. Para la musicóloga y pedagoga musical María Àngels Ferrer Forés, la mañana de este viernes, 27 de febrero, ha estado cargada de emociones. El Consell de Ibiza ha aprobado por unanimidad en sesión plenaria la concesión de la Medalla de Oro al Centre Cultural de Sant Carles por el Festival Internacional de Música y el Concurso Internacional de Piano de Ibiza, del que Ferrer, como directora artística, es una de las principales responsables en los últimos años, aunque no la única, como ella misma subraya.

Ferrer confiesa que la concesión de la Medalla de Oro por parte de la máxima institución insular “es algo que no me esperaba, ya que hasta hoy nadie nos había dicho nada”. Y añade: “Ha sido un pim pam pum. Todavía estamos digiriendo la noticia. Ha sido muy emocionante”.

Con la voz aún desbordante de alegría, subraya la relevancia del galardón, el máximo reconocimiento honorífico que concede el Consell a personas o entidades por sus méritos excepcionales y su trayectoria en favor de la isla. “Estamos acostumbrados a organizar concursos y festivales en los que todo es cuantificable: número de participantes, ediciones o países de procedencia. Sin embargo, ahora recibimos un reconocimiento que no se puede medir y que pone en valor nuestra trayectoria”, señala.

"Solo podemos estar muy agradecidos"

"Conseguir la Medalla de Oro nos da una energía enorme, además de un impulso muy grande y mucha gasolina para seguir trabajando y celebrar muchas ediciones más del Festival Internacional de Música y el Concurso Internacional de Piano", agrega Ferrer.

La emoción se percibe tanto en su voz como en su discurso: “Solo podemos estar profundamente agradecidos. Después de casi cuarenta años de trabajo en el Centre Cultural de Sant Carles, este reconocimiento supone un aval muy significativo a nuestra trayectoria”.

Ferrer considera que se trata de un reconocimiento “también para toda la isla, ya que el Consell es una institución que representa a la ciudadanía”.

Más allá del conjunto de la isla, Ferrer quiere hacer una mención especial a los vecinos de Sant Carles: “Al final, somos una asociación de unos quince miembros, pero detrás está todo el pueblo de Sant Carles”.

Jaume Ferrer, figura clave en la consecución de la Medalla de Oro

Al referirse a la distinción, Ferrer no puede evitar emocionarse al recordar a su padre, Jaume Ferrer Marí, alma mater del Festival Internacional de Música y del Concurso Internacional de Piano de Ibiza, fallecido el pasado 18 de noviembre a los 93 años. “La Medalla de Oro no se entiende sin el trabajo que hizo mi padre, que puso en marcha estos proyectos en 1987 junto a un grupo de amigos”, señala.

Además, Ferrer reflexiona sobre cómo cree que habría vivido este momento su padre: “No lo sé exactamente, pero pienso que se habría sorprendido positivamente. Seguramente habría sentido una mezcla de emociones, como felicidad, abrumación y orgullo. Le habría encantado que una institución que representa a la ciudadanía, como el Consell de Ibiza, reconociera el trabajo del Centre Cultural de Sant Carles”.

Aprobación en la sesión plenaria de los Premios al Mérito Ciudadano

Conviene recordar que, a lo largo de casi cuatro décadas, ambos eventos han celebrado 26 ediciones, con más de 350 conciertos y sesiones y la participación de 1.092 pianistas procedentes de 59 países. Asimismo, el jurado ha estado integrado por miembros de 24 nacionalidades, lo que refuerza el carácter internacional de los certámenes. El número de ediciones responde a que, desde su creación y hasta el año 2000, se celebraron con periodicidad anual. A partir de entonces, y debido a la repercusión alcanzada a escala internacional, pasaron a organizarse cada dos años.

En 2027 está prevista una nueva edición de ambos certámenes. Ferrer subraya que “la música clásica está creciendo gradualmente en Ibiza” y que “hay mucho talento local”, al tiempo que confirma que ya trabajan en la organización de la próxima convocatoria. No obstante, evita avanzar detalles y se limita a apuntar que “el año que viene celebraremos 40 años desde la primera edición. Es una cifra de aniversario muy bonita”.

La sesión plenaria también da cuenta de la aprobación, el pasado 2 de febrero, de los Premios al Mérito Ciudadano de este año, que han recaído en Maria Marí Marí, presidenta de la Federació de Colles; el exdirector de Diario de Ibiza Joan Serra Tur; los servicios de emergencia que actuaron durante la dana de octubre de 2025 en Ibiza y la Associació de Vesins de Corona. Tanto estos galardones como la Medalla de Oro al Centre Cultural de Sant Carles se entregarán en el acto oficial de honores y distinciones del Consell, previsto para el próximo 17 de abril en el Centre Cultural de Jesús, una cita en la que la isla reconocerá públicamente el compromiso y la trayectoria de quienes contribuyen a su vida cultural y social.