Lolita Flores, en Ibiza: "Hice de todo en la isla cuando vine soltera, pero ya no estoy para la espuma"

El auditorio de Can Ventosa, en Ibiza, vivió la noche del jueves una de esas funciones que se recuerdan durante mucho tiempo. La protagonista fue Lolita Flores, que se metió en la piel de 'Poncia' durante 70 minutos de monólogo intenso, sin artificios y sin necesitar a nadie más sobre el escenario para brillar.

La propuesta reinterpreta el clásico de Lorca desde una mirada más cercana al espectador de hoy. Entre sombras y recuerdos, Poncia habla sola, pero también dialoga con Bernarda y con sus hijas, como si las invocara. Es un ajuste de cuentas emocional que parte del dolor por la muerte de Adela y va desgranando el papel de cada personaje, explicando sus silencios, sus miedos y su contexto.

Todo se entiende de forma más directa: la obra abre una ventana para mirar aquel drama desde el siglo XXI, intentando arrojar luz sobre esa "España negra" que retrató Lorca. El homenaje al autor es claro. No hay rodeos. Se recuerda que escribió la obra pocos meses antes de su asesinato, y que dejó en ella una crítica feroz a la represión, la apariencia y el qué dirán.

En la historia original, Adela (la hija menor) se suicida tras creer que Pepe el Romano ha muerto y al ser descubierta su relación secreta. Bernarda decide ocultarlo todo: ordena que la vistan como doncella y proclama que murió virgen, anteponiendo la reputación familiar al duelo. Ese peso es el que arrastra Poncia en este monólogo.

Un decorado espectacular con pocos elementos

Uno de los grandes aciertos de la función es la puesta en escena. Con muy pocos elementos (largos paños que evocan sábanas y un diseño de iluminación milimétrico) el escenario se transforma constantemente. Las telas se convierten en paredes, en fantasmas, en habitaciones cerradas o en recuerdos.

La luz juega un papel fundamental: marca los cambios emocionales y crea atmósferas que envuelven a la actriz. El inicio es especialmente impactante. Desde lo alto cae una especie de ceniza que puede interpretarse como las cenizas simbólicas del cuerpo de Adela. Una imagen sobrecogedora que deja al público en silencio desde el primer minuto.

Una interpretación impecable en Ibiza

Lolita sostiene la función con una presencia magnética. Durante los 70 minutos de duración no hay distracciones: su voz, sus silencios y su manera de transitar la oscuridad lorquiana bastan para mantener al público en vilo. La actriz demuestra tablas, oficio y una madurez interpretativa que arranca una larga ovación final. Las entradas, además, se agotaron en escasos días nada más salir a la venta.

"Yo ya hice de todo en Ibiza"

Al terminar, Lolita se acerca al borde del escenario y charla con el público con total naturalidad. Entre risas, recuerda su relación con la isla: "Yo antes venía mucho a Ibiza a veranear, pero desde que mis hijos son mayores vamos a otros sitios". Desde el patio de butacas alguien le lanza un espontáneo: “¡Tú te lo pierdes!”. Y ella, rápida, responde: "No, no, yo ya hice de todo en Ibiza, que además vine soltera… pero ya no estoy para la espuma".

La referencia a las míticas fiestas de la espuma desata las carcajadas. La actriz también confiesa, divertida, que había comido fideuá antes de la función y que todavía la "tenía en la parte de arriba del estómago". Entre bromas y confidencias, agradee sinceramente la asistencia del público ibicenco.

Nuevo proyecto: thriller en Mallorca

Aprovechando el encuentro, la artista habla de su próximo trabajo, 'Mallorca Confidencial', un thriller que se estrena el 29 de mayo. La película, rodada en Mallorca, la muestra en un registro muy distinto: interpreta a una poderosa matriarca que controla el epicentro del narcotráfico en la isla junto a su sobrina.

Lolita cuenta que para el papel tuvo que aprender a hablar mallorquín "con la a abierta, como hacen ellos", un reto que asumió con la misma entrega que demuestra sobre las tablas.