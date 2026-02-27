Llama la atención: La dura crítica del Govern balear al Gobierno central sobre las instalaciones para acoger a inmigrantes en los puertos de Balears

La dura crítica del Govern balear al Gobierno central sobre las instalaciones para acoger a inmigrantes en los puertos de Balears, un tema sobre el que los desencuentros entre ambas administraciones son constantes. El director general de Inmigración del Govern aseguró este lunes que las carpas son «un parche improvisado que no soluciona la magnitud del problema». En los últimos días se han producido múltiples llegadas de embarcaciones a las costas de las islas, tras un mes de enero muy tranquilo por el mal tiempo, y, según el Govern, las instalaciones de acogida y los recursos están de nuevo al borde del colapso.

Llama la atención

La inquietud entre los vecinos de la zona de Talamanca y s’Illa Plana por el próximo traslado del cabaré Lío Ibiza al Hotel Corso, que ha sido adquirido por un fondo de inversiones para convertirlo en un establecimiento de cinco estrellas. Los residentes temen que la instalación provoque un enorme flujo de vehículos en un barrio residencial y con calles muy estrechas durante toda la temporada turística. El director artístico de Lío, Joan Gràcia, se reunió con ellos este miércoles para intentar aplacar los ánimos, aunque, al parecer, los vecinos no salieron muy convencidos.