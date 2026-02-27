Piden más de diez años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a una menor en el piso de un amigo

La Fiscalía pide diez años y seis meses de cárcel a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en Ibiza. El juicio se celebra el próximo 4 de marzo a las diez de la mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en Palma.

El acusado, un hombre de 32 años nacido en Ecuador, está acusado de agresión sexual a una adolescente. Los hechos ocurrieron en un piso de Ibiza entre el 17 y el 21 de abril de 2023, hace ahora justo tres años. En ese momento, la víctima no había cumplido aún los 16 años y su presunto agresor prácticamente le doblaba la edad. «En la vivienda de un conocido suyo, pese a tener conocimiento de que la joven era menor de 16 años, con el fin de satisfacer su apetencia sexual, mantuvo varios encuentros sexuales» con ella «con penetración vaginal».

Los cargos que se le imputan al hombre, que en el momento de los hechos acababa de cumplir los 30 años hacía apenas un par de días, son de «delito continuado de agresión sexual a un menor de 16 años. El encausado, que según el escrito de acusación tiene antecedentes penales aunque por hechos diferentes, por lo que no se podría hablar de reincidencia, estuvo detenido tres días poco después de los hechos.

Además de la pena de prisión, la fiscalía solicita también que, una vez fuera de la cárcel se le prohíba acercarse a la víctima (o a su vivienda, lugar de trabajo o de estudio o cualquier lugar frecuentado por ella) a menos de cien metros. También se pide que no pueda comunicarse con ella durante seis años y, además, se pide también para él ocho años de libertad vigilada. De la misma manera, entre las peticiones de condena la Fiscalía reclama también que se le inhabilite «para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.durante cuatro años tras salir de la prisión.

Al ser el encausado extranjero, el escrito de acusación contempla la posibilidad de que se sustituya parte de la pena por la expulsión de España y la prohibición de regresar durante siete años. Además, la Fiscalía reclama también una indemnización de un total de 8.000 euros para la víctima.