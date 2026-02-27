Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A juicio un hombre de Ibiza por propinarle un puñetazo a su hija de doce años

El encausado está acusado de maltrato físico en el ámbito familiar

Un vehículo de la Policía Nacional entra en la sede de la Audiencia Provincial, en Palma.

Un vehículo de la Policía Nacional entra en la sede de la Audiencia Provincial, en Palma. / Europa Press

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

La Audiencia Provincial juzga este jueves a las diez de la mañana a un hombre acusado de maltrato físico en el ámbito familiar. El hombre, de cerca de 60 años, propinó un puñetazo a su hija, que en el momento de los hechos tenía doce años.

El presunto maltrato se produjo durante la primera quincena del mes de julio de 2023, según relata el escrito de acusación, en el domicilio del padre, en la ciudad de Eivissa. «Consciente de generarle un menoscabo físico, excediéndose de los medios razonables para corregir su conducta, golpeó a su hija menor de edad, dándole con el puño cerrado en el hombro y causándole un moratón».

En septiembre de ese mismo año el Juzgado de Instrucción 4 de Ibiza dictó una orden de alejamiento prohibiendo al acusado acercarse a menos de cien metros de su hija.n

