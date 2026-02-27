Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El islote más famoso de Ibiza se pone la boina

Una vecina de Ibiza capta una espectacular imagen de es Vedrà

Es Vedrà, este jueves, con una boina de nubes

Es Vedrà, este jueves, con una boina de nubes / Ana Rus Huerta

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Quienes pasean por la zona de Cala d'Hort están acostumbrados a ver, en ocasiones, pequeñas nubes que coronan la parte más alta de es Vedrà. Sin embargo, la imagen que captó este jueves una vecina de Ibiza, Ana Rus Huerta, es especialmente llamativa.

El popular islote tiene una enorme nube sobre su pico, lo que hace el efecto de tener una boina puesta. La nube tapa por completo los últimos metros del peñasco y la punta de piedra parece querer sobresalir por encima, lo que parece el rabo de la boina. Una escena especialmente curiosa de este islote que se encuentra a 1.900 metros de la isla de Ibiza.

La imagen destaca especialmente porque el cielo estaba esa mañana de un azul intenso, sin apenas nubes, salvo esta que decidió ponerse de sombrero de es Vedrà.

TEMAS

El islote más famoso de Ibiza se pone la boina

