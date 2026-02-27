Fotografía
El islote más famoso de Ibiza se pone la boina
Una vecina de Ibiza capta una espectacular imagen de es Vedrà
Quienes pasean por la zona de Cala d'Hort están acostumbrados a ver, en ocasiones, pequeñas nubes que coronan la parte más alta de es Vedrà. Sin embargo, la imagen que captó este jueves una vecina de Ibiza, Ana Rus Huerta, es especialmente llamativa.
El popular islote tiene una enorme nube sobre su pico, lo que hace el efecto de tener una boina puesta. La nube tapa por completo los últimos metros del peñasco y la punta de piedra parece querer sobresalir por encima, lo que parece el rabo de la boina. Una escena especialmente curiosa de este islote que se encuentra a 1.900 metros de la isla de Ibiza.
La imagen destaca especialmente porque el cielo estaba esa mañana de un azul intenso, sin apenas nubes, salvo esta que decidió ponerse de sombrero de es Vedrà.
